Τα έντονα συναισθήματα του Akyla λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον ο Akylas που πλέον μετράει αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Την Τρίτη 12 Μαΐου, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας κατάφερε να κερδίσει πρώτος την πρόκριση και να ξεχωρίσει με το «Ferto» κερδίζοντας το «χρυσό» εισιτήριο για τη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης.

Η φετινή συμμετοχή της Ελλάδας, κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα φαβορί της διοργάνωσης με τον Akyla να παραμένει δεύτερος στα προγνωστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες παρατηρείται πτώση στα στοιχήματα για το «Ferto».

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό, το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, ο Akylas παραχώρησε μία σύντομη συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και το κυπριακό «Love FM», όπου αποκάλυψε μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματα που τον καταβάλουν μέχρι στιγμής.

Όπως εξήγησε μεταξύ άλλων η παρουσία της μητέρας του στον τελικό μπορεί να τον αγχώσει και παράλληλα να τον ηρεμήσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το πότε κατάλαβε ότι το τραγούδι του μπορεί να πετύχει, ο 27χρονος καλλιτέχνης ανέφερε: «Πίστεψα ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι βασικά, και έγινε πανζουρλισμός. Και Ελλάδα και από Κύπρο δέχτηκα τόση πολλή αγάπη. Έβλεπα βίντεο από μικρά παιδάκια να είναι μπροστά στην τηλεόρασή τους και να κάνουν έτσι, που με έσπασε αυτό, ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου. Το ότι άγγιξε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους… μου στείλανε βίντεο από γιαγιάδες να το χορεύουνε… δηλαδή, όλες τις ηλικίες. Και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου».

Σε άλλο σημείο ωστόσο, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι αισθάνεται τεράστια ευθύνη απέναντι στο κοινό και την Ελλάδα, καθώς κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του «φαβορί» και κάτι λιγότερο από την πρώτη θέση θα μπορούσε να είναι απογοητευτικό: «Θα σου έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με έχει φορτώσει λίγο. Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το Ferto και αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου και σε αυτό το project και να συνεχίζω. Απλά, φοβάμαι πολύ, το ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει, ας πούμε. Και με στεναχωρεί λίγο αυτό… Αρκετοί που μου στέλνουν ας πούμε μηνύματα, που μου λένε: Δεν μας νοιάζει η πρώτη θέση, είσαι ήδη νικητής και είσαι ήδη ο νικητής της καρδιάς μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij3zap2ztdt?integrationId=40599y14juihe6ly}