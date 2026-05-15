Akylas και Antigoni έκλεψαν τις εντυπώσεις και κατάφεραν να περάσουν στον τελικό της Eurovision 2026.

Μετά την εντυπωσιακή πρόκριση της Ελλάδας με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto», στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, προκρίθηκε και η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον και το «Jalla».

Η Ελλάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό μέσα από τον Α’ Ημιτελικό, με το όνομα του Akyla να ανακοινώνεται πρώτο, δίνοντας κατευθείαν τέλος στην αγωνία του κοινού.

Αντίστοιχα, η Αντιγόνη Μπάξτον κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό του Wiener Stadthalle στον Β’ Ημιτελικό, προσφέροντας μία γεμάτη ενέργεια και πάθος εμφάνιση. Το «Jalla» είναι ένα έντονο dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic στοιχεία, μεσογειακό ταμπεραμέντο και σύγχρονη pop παραγωγή, δημιουργώντας μία ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα ανάμεσα στις φετινές συμμετοχές.

Η σκηνική παρουσία της Κύπριας εκπροσώπου χαρακτηρίστηκε από εκρηκτική ενέργεια, έντονη κινησιολογία και άμεση επαφή με το κοινό, ανεβάζοντας τη διάθεση στην αρένα και κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον πίνακα θα εμφανισθεί στην 6η θέση και η Κύπρος στην 21η θέση.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Οι δέκα χώρες που εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό από τον Β’ Ημιτελικό είναι:

Βουλγαρία – DARA – «Bangaranga»

Ουκρανία – LELÉKA – «Ridnym»

Νορβηγία – JONAS LOVV – «YA YA YA»

Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

Μάλτα – AIDAN – «Bella»

Κύπρος – Antigoni – «JALLA»

Αλβανία – Alis – «Nân»

Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»

Τσεχία – Daniel Zizka – «CROSSROADS»

Στον μεγάλο τελικό θα συμμετάσχουν επίσης απευθείας οι χώρες των «Big 5» — Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο — μαζί με τη διοργανώτρια Αυστρία.

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00 μέσα από την ΕΡΤ1.