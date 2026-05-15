Μετά την εντυπωσιακή πρόκριση της Ελλάδας με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto», στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, προκρίθηκε και η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον και το «Jalla».
Η Ελλάδα εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό μέσα από τον Α’ Ημιτελικό, με το όνομα του Akyla να ανακοινώνεται πρώτο, δίνοντας κατευθείαν τέλος στην αγωνία του κοινού.
Αντίστοιχα, η Αντιγόνη Μπάξτον κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό του Wiener Stadthalle στον Β’ Ημιτελικό, προσφέροντας μία γεμάτη ενέργεια και πάθος εμφάνιση. Το «Jalla» είναι ένα έντονο dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic στοιχεία, μεσογειακό ταμπεραμέντο και σύγχρονη pop παραγωγή, δημιουργώντας μία ξεχωριστή σκηνική ταυτότητα ανάμεσα στις φετινές συμμετοχές.
Η σκηνική παρουσία της Κύπριας εκπροσώπου χαρακτηρίστηκε από εκρηκτική ενέργεια, έντονη κινησιολογία και άμεση επαφή με το κοινό, ανεβάζοντας τη διάθεση στην αρένα και κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον πίνακα θα εμφανισθεί στην 6η θέση και η Κύπρος στην 21η θέση.
Η σειρά εμφάνισης των χωρών
Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Οι δέκα χώρες που εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό από τον Β’ Ημιτελικό είναι:
Βουλγαρία – DARA – «Bangaranga»
Ουκρανία – LELÉKA – «Ridnym»
Νορβηγία – JONAS LOVV – «YA YA YA»
Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»
Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»
Μάλτα – AIDAN – «Bella»
Κύπρος – Antigoni – «JALLA»
Αλβανία – Alis – «Nân»
Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»
Τσεχία – Daniel Zizka – «CROSSROADS»
Στον μεγάλο τελικό θα συμμετάσχουν επίσης απευθείας οι χώρες των «Big 5» — Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο — μαζί με τη διοργανώτρια Αυστρία.
Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00 μέσα από την ΕΡΤ1.