Η καθημερινή κατανάλωση μιας κουταλιάς ελαιόλαδου μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία του εντέρου και να βοηθήσει στη φυσιολογική πέψη.

Το ελαιόλαδο δεν αποτελεί μόνο βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, αλλά και είναι και πολύτιμος σύμμαχος στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Μια κουταλιά ελαιόλαδο καθημερινά – ιδανικά το πρωί με άδειο στομάχι – μπορεί να βοηθήσει στη διευκόλυνση των εντερικών κινήσεων και στη φυσική αποτοξίνωση του οργανισμού.

Η δράση του ελαιολάδου οφείλεται κυρίως στα λιπαρά οξέα που περιέχει, τα οποία λιπαίνουν τα τοιχώματα του πεπτικού συστήματος, επιτρέποντας στα κόπρανα να κινηθούν πιο εύκολα. Παράλληλα, το ελαιόλαδο συμβάλλει στην ενυδάτωση του εντέρου και στη μαλάκωση των κοπράνων, λειτουργώντας έτσι ως ήπιο φυσικό καθαρτικό χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική κατανάλωση ελαιολάδου μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του εντέρου, αυξάνοντας την παρουσία ωφέλιμων βακτηρίων, όπως τα Bifidobacteria. Τα βακτήρια αυτά ενισχύουν τη χλωρίδα του εντέρου και βοηθούν στη ρύθμιση της πέψης.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε φυσική θεραπεία, χρειάζεται μέτρο. Η υπερβολική κατανάλωση ελαιολάδου μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως φούσκωμα ή διάρροια, ενώ λόγω της υψηλής του θερμιδικής αξίας καλό είναι να περιορίζεται στη μία κουταλιά της σούπας την ημέρα.

Σε περίπτωση που η δυσκοιλιότητα επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα – όπως έντονος πόνος, αίμα στα κόπρανα ή ανεξήγητη απώλεια βάρους – απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να υποκρύπτει κάποια υποκείμενη πάθηση του πεπτικού συστήματος.

Ποιοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ελαιόλαδο για τη δυσκοιλιότητα

Η κατανάλωση ελαιολάδου για δυσκοιλιότητα είναι ασφαλής για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις:

Βρέφη και παιδιά: δεν έχουν αναπτύξει πλήρως τις ικανότητες κατάποσης και υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

Άτομα που πρέπει να περιορίσουν τα λιπαρά: ακόμη και τα «καλά» λιπαρά πρέπει να αποφεύγονται αν δεν υπάρχει ιατρική έγκριση.

Άτομα με αλλεργία στις ελιές ή στο ελαιόλαδο πρέπει να το αποφεύγουν.

Τι πρέπει να προσέξετε για κατά τη χρήση του ελαιολάδου

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση ελαιολάδου για τη δυσκοιλιότητα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και λάβετε υπόψη τα εξής:

Αν λαμβάνετε φάρμακα για την πίεση, να γνωρίζετε ότι το ελαιόλαδο μπορεί να τη μειώσει περαιτέρω.

Ξεκινήστε με μικρή ποσότητα και αυξήστε σταδιακά, για να δείτε πώς το ανέχεστε.

Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αέρια ή διάρροια.

Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε θερμίδες — η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους.

Αν η δυσκοιλιότητα διαρκεί για εβδομάδες ή συνοδεύεται από έντονο κοιλιακό πόνο, αίμα στα κόπρανα, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε γιατρό. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν υποκείμενη πάθηση του γαστρεντερικού συστήματος που χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία.