Η κυβέρνηση, το AI και το κρίσιμο τεστ της υλοποίησης, ο «στεριανός» εφοπλιστής, η Aegean Baltic Bank, το Ξινό Νερό, η νέα εταιρεία του Αργυρού και η «κίτρινη» κάρτα της ΕΕ στην Ελλάδα για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα

AI, κεφάλαια και δημόσια πολιτική

Σήμερα το βράδυ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στην Πνύκα με τον Χίμαντ Τανέτζα (Hemant Taneja), διακεκριμένο Ινδοαμερικανό επενδυτή και συγγραφέα. Πρόκειται για τον CEO της General Catalyst, μιας από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρείες venture capital παγκοσμίως, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων. Ο ίδιος έχει διατελέσει πρώιμος επενδυτής σε μερικές από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, όπως οι Stripe, Snap, Grammarly, Gusto, GitLab, Anduril και Anthropic.

Η σημερινή συζήτηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Χίμαντ Τανέτζα είχε εκφραστεί πέρυσι με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την εθνική στρατηγική της Ελλάδας στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Σε επίσκεψή του στο Μέγαρο Μαξίμου είχε χαρακτηρίσει τη χώρα ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς ένα σχετικά μικρό κράτος μπορεί να προσεγγίσει την AI με φιλοδοξία και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, κάνοντας ειδική αναφορά στο σχέδιο που εκπονήθηκε υπό την ηγεσία του καθηγητή του MIT Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, έπειτα από αίτημα του πρωθυπουργού.

Ο επικεφαλής της General Catalyst είχε τότε ξεχωρίσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: τη δημιουργία διεθνούς ινστιτούτου έρευνας και εκπαίδευσης στην AI, την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση του AI literacy, την ανάπτυξη υποδομών και οικοσυστήματος καινοτομίας και την αξιοποίηση δεδομένων για την προστασία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.

Έναν χρόνο αργότερα, ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι από όλα αυτά έχει πράγματι εφαρμοστεί και, κυρίως, με ποια αποτελέσματα. Πόσες από τις πρωτοβουλίες που είχαν παρουσιαστεί έχουν περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στην υλοποίηση; Και υπάρχουν σήμερα συγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης (KPIs) και μετρήσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή της στρατηγικής της για την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Πέρα από την ελληνική διάσταση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η σημερινή συζήτηση και υπό το πρίσμα των πρόσφατων επισημάνσεων του Χίμαντ Τανέτζα για τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ο Ινδοαμερικανός επενδυτής έχει υπογραμμίσει ότι η ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με πραγματικά και σύνθετα προβλήματα και ότι το παραδοσιακό μοντέλο του venture capital δεν επαρκεί από μόνο του για την αντιμετώπισή τους. Αυτό που απαιτείται, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μια νέα προσέγγιση που θα φέρνει στο ίδιο πεδίο την τεχνολογία, τη δημόσια πολιτική και τα επενδυτικά κεφάλαια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τανέτζα έχει τονίσει τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και την ανάγκη χρηματοδότησης και στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων ήδη από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, ιδιαίτερα σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η άμυνα, η υγεία και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Κατά την προσέγγισή του, ζητούμενο για την Ευρώπη δεν είναι μόνο η δημιουργία startups παγκόσμιας κλάσης, αλλά η οικοδόμηση ενός ανθεκτικού οικοσυστήματος καινοτομίας και, ταυτόχρονα, η ευρεία υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το μοντέλο, οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδέονται στενότερα με τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους, ώστε οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης να μπορούν να περάσουν από το στάδιο της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία και να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα.

Στην ΑΜΚ της Aktor ο Κώστας Αγγέλου

Την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, ύψους 650 εκατ. ευρώ, μέσω της κυπριακής Blue Silk (CY) Ltd., γνωστοποίησε ο εφοπλιστής Κώστας Αγγέλου, με το ύψος της νέας επένδυσης να ανέρχεται έως τα 50 εκατ. ευρώ. Ο Κώστας Αγγέλου, με δραστηριότητα στην αγορά του LPG και ιδιοκτήτης των Benelux Overseas Inc και Benelux Overseas DMCC, επενδύει με συνέπεια και στη στεριά, με ιδιαίτερη παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αρχικά εισήλθε μετοχικά στην Intrakat τον Ιούλιο του 2022, ενώ σήμερα η Blue Silk κατέχει ποσοστό περίπου 15,9% των κοινών μετοχών της Aktor και αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς μετόχους του Ομίλου. Συνεχής είναι, παράλληλα, η επενδυτική δραστηριότητα του εφοπλιστή και στη θάλασσα. Προ μηνών, ο Κώστας Αγγέλου φέρεται να διεύρυνε περαιτέρω τη δραστηριότητά του στη ναυτιλιακή αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Benelux Overseas φέρεται να εισήλθε στον κλάδο των Very Large Ammonia Carriers (VLAC), έχοντας προχωρήσει σε νέα παραγγελία πλοίων συνολικής αξίας 241 εκατ. δολαρίων.

Η Aegean Baltic Bank

Ανθεκτική κερδοφορία και κεφαλαιακή θέση εμφάνισε το 2025 η Aegean Baltic Bank (ABBank), παρά την υποχώρηση των λειτουργικών εσόδων και την αύξηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Η τράπεζα, η οποία ειδικεύεται στην επιχειρηματική τραπεζική με ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτιλία, έκλεισε τη χρήση με συνολικό ενεργητικό περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του Ομίλου υποχώρησαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση, στα 39,1 εκατ. ευρώ από 41,9 εκατ. ευρώ το 2024, με βασικό παράγοντα τη μείωση κατά 21,3% των καθαρών εσόδων από τόκους. Χαμηλότερη ήταν επίσης η συνεισφορά των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, καθώς και από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Σε επίπεδο Ομίλου, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13,2 εκατ. ευρώ, έναντι 18,7 εκατ. ευρώ το 2024, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) να υποχωρεί στο 8% από 12,8% ένα χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων και φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ, από 22,6 εκατ. ευρώ το 2024.Στην πλευρά του κόστους, τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά περίπου 6%, ενώ οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν κατά 10%, ή κατά 1,3 εκατ. ευρώ, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις που δέχθηκαν τα έσοδα. Σημαντική επίδραση στην τελική κερδοφορία είχε, ωστόσο, η αύξηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Οι χρεώσεις απομείωσης ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής αντιστροφής προβλέψεων ύψους 1,6 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αντιστοιχεί σε αρνητική μεταβολή 5,6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Την ίδια ώρα, η πιστωτική δραστηριότητα κινήθηκε ανοδικά, με τα καθαρά δάνεια να ενισχύονται κατά 9,8%, παρά την αρνητική συναλλαγματική επίπτωση ύψους σχεδόν 45 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 5,2% κατέγραψαν και οι καταθέσεις πελατών, παρά την αρνητική επίδραση περίπου 79 εκατ. ευρώ από τη μετατροπή σε ευρώ υπολοίπων που τηρούνταν σε δολάρια ΗΠΑ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 8,4%, υποστηριζόμενα από την οργανική κερδοφορία που δεν διανεμήθηκε. Επιδείνωση καταγράφηκε, πάντως, στους δείκτες ποιότητας ενεργητικού. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) αυξήθηκε στο 2,7% από 0,7% το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης κάλυψης υποχώρησε στο 45% από 96%. Σύμφωνα με την τράπεζα, η μεταβολή αυτή συνδέεται κυρίως με συγκεκριμένη περίπτωση. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) διαμορφώθηκε στο 2,8%.Στον αντίποδα, ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η εικόνα της ABBank σε επίπεδο ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) διαμορφώθηκε στο 306,5%, ενώ ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) ανήλθε στο 156%. Με την ενσωμάτωση των κερδών της χρήσης του 2025, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε στο 28%.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services

Κερδοφόρα έκλεισε τη χρήση του 2025 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services Μονοπρόσωπη ΑΕ, η εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που προ μηνών προχώρησε στην απόκτηση σημαντικής συμμετοχής στην ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2025 σε 601 χιλ. ευρώ, έναντι 316 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 770 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και της διαχείρισης έργων αστικών και τεχνικών υποδομών.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services απέκτησε το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της GRESCIA ΜΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών, με το τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθως, στις 3 Μαρτίου 2026, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services απέκτησε, μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής από τον Τζον Πόλσον, το 9,71% της ΕΥΔΑΠ, έναντι 103,4 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, απέκτησε επιπλέον 3,25 εκατ. μετοχές μέσω συναλλαγών με ιδιώτες μετόχους, ανεβάζοντας τη συνολική συμμετοχή της στο 12,76%. Για την απόκτηση της συνολικής αυτής θέσης στην εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης καταβλήθηκαν 135 εκατ. ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Παραχωρήσεις

Ρόλο στη συναλλαγή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services με τον Τζον Πόλσον διαδραμάτισε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Παραχωρήσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σύναψε ομολογιακό διεταιρικό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ με τη μητρική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και χορήγησε ισόποσο δάνειο στη συνδεδεμένη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services. Ακολούθησε πρόσθετο διεταιρικό ομολογιακό δάνειο 30 εκατ. ευρώ από τη μητρική, το οποίο επίσης διοχετεύθηκε εξ ολοκλήρου προς την Urban Services. Για την ιστορία, το 2025 το συνολικό ενεργητικό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Παραχωρήσεις ανήλθε σε 245,6 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα δε ίδια κεφάλαιά της διαμορφώθηκαν σε 166,6 εκατ. ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι

Σε κερδοφόρα τροχιά πέρασε το 2025 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι, με την εταιρεία να καταγράφει καθαρά κέρδη 13,35 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 840 χιλ. ευρώ το 2024, σε μια χρήση που χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική μερισματική εισροή από τη Νέα Οδό και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων από συμμετοχές. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 2025, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,26 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 746 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από συμμετοχές και λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους διαμορφώθηκαν σε 28,83 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν ζημίες 13,07 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 2,45 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική για την εικόνα της χρήσης ήταν η απόφαση της Νέας Οδού, θυγατρικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι, για διανομή μερίσματος ύψους 28,83 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025, το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 295,96 εκατ. ευρώ, από 330,79 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 123,56 εκατ. ευρώ, έναντι 122,14 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 172,4 εκατ. ευρώ, από 208,65 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του παθητικού να ενισχύεται στο 41,75% από 36,92%.

Από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει πως προ τετραμήνου, στις 11 Μαρτίου 2026, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι προχώρησε στην έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 169,57 εκατ. ευρώ, με την Τράπεζα Πειραιώς να αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του αρχικού ομολογιούχου και του κύριου διοργανωτή. Το νέο δάνειο φέρει επιτόκιο που αντιστοιχεί στο Euribor εξαμήνου, προσαυξημένο κατά περιθώριο 1,20% έως 1,40%, ενώ προβλέπεται η αποπληρωμή του σε 17 εξαμηνιαίες δόσεις, με τελική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2034.

Νέα επένδυση από την Ξινό Νερό

Στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της νέας μονάδας εμφιάλωσης ανθρακούχου μεταλλικού νερού προχωρά η Ξινό Νερό – Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, μέσω επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 3,73 εκατ. ευρώ. Η επένδυση, η οποία σχεδιάστηκε από τον πρόεδρο της δημοτικής εταιρείας, Χρήστο Θωμαΐδη, και τους συνεργάτες του, αφορά την ενίσχυση της δυναμικότητας της νέας μονάδας εμφιάλωσης, με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή μεταλλικών και αεριούχων νερών χωρίς προσθήκη γλυκαντικών ή αρωματικών ουσιών. Το επενδυτικό σχέδιο εντάχθηκε στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης», εξασφαλίζοντας σημαντική χρηματοδοτική στήριξη για την υλοποίησή του. Η συνολική προβλεπόμενη ενίσχυση ανέρχεται σε περίπου 2,24 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% περίπου του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Από το ποσό αυτό, τα 1,59 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν με τη μορφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ επιπλέον 648.609 ευρώ προβλέπονται ως φορολογική απαλλαγή για τη συμβατική επένδυση.

Νέα μονάδα ζυθοποιίας στα Ιωάννινα

Στην ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής ζύθου στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων προχωρά η Ζυθοποιία Ιωαννίνων, μέσω επενδυτικού σχεδίου συνολικού ύψους 2,37 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στη δημιουργία μονάδας ζυθοποιίας στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, στον Δήμο Ζίτσας, και εντάχθηκε στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Η συνολική ενίσχυση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται σε 1,52 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 524.891 ευρώ προβλέπεται να χορηγηθούν με τη μορφή επιχορήγησης, ενώ η ενίσχυση μέσω επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε 996.752 ευρώ. Η νέα παραγωγική επένδυση αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην παρουσία της Ζυθοποιίας Ιωαννίνων και στην παραγωγή των ετικετών «Valia Calda». Η χειροποίητη μπίρα που παράγεται στα Ιωάννινα έχει αντλήσει το όνομά της από τον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου, τη γνωστή Βάλια Κάλντα. Στη δε γκάμα της, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, lager και pilsner επιλογές.

Η CrediaBank και το lock-up της Thrivest

Τεχνικές και νομικές αποσαφηνίσεις ως προς τον μηχανισμό άρσης της 180ήμερης υποχρέωσης μη διάθεσης μετοχών (lock-up) της Thrivest δόθηκαν χθες, στον απόηχο της επιτυχημένης ιδιωτικής τοποθέτησης 333.333.333 μετοχών της CrediaBank, οι οποίες αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω διαδικασίας accelerated book building.Υπενθυμίζεται ότι το lock-up συνδεόταν με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, είχε τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2026 και προέβλεπε διάρκεια 180 ημερών. Ωστόσο, η διάθεση των μετοχών από την Thrivest στις 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε πριν από την εκπνοή της συγκεκριμένης περιόδου.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν έναντι της Thrivest την υποχρέωση μη μεταβίβασης των μετοχών. Η συγκεκριμένη διατύπωση έχει ιδιαίτερη νομική σημασία, καθώς από τη σχετική ανακοίνωση προκύπτει ότι η παραίτηση των δύο επενδυτικών τραπεζών ήταν, βάσει του συμβατικού πλαισίου που διέπει το lock-up, επαρκής προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκεκριμένη συναλλαγή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, η σχέση μεταξύ της αρχικής περιγραφής των εξαιρέσεων από το lock-up, όπως αυτή αποτυπωνόταν στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον περασμένο Μάρτιο, και του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιήθηκε τελικά το placement. Στο αρχικό κείμενο προβλεπόταν, όσον αφορά τη Thrivest, η δυνατότητα διάθεσης μετοχών, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο ιδιωτικής συναλλαγής κατόπιν διαπραγμάτευσης, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ιδιωτικώς και εξωχρηματιστηριακά (over-the-counter) ή μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής πακέτου (block trade). Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, ήταν ο αποκτών τις μετοχές να αναλάβει αντίστοιχη δέσμευση και να υπαχθεί στην υποχρέωση lock-up. Η συναλλαγή της 14ης Ιουλίου πραγματοποιήθηκε, αντιθέτως, μέσω accelerated book building. Στο σημείο αυτό ανακύπτει ένα κρίσιμο τεχνικό και νομικό ζήτημα: κατά πόσο ένα accelerated book building θα μπορούσε να υπαχθεί σε κάποια από τις ήδη προβλεπόμενες εξαιρέσεις του αρχικού lock-up ή εάν, αντιθέτως, απαιτήθηκε ειδική παραίτηση (waiver) από την εφαρμογή της συμβατικής δέσμευσης, ακριβώς επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία διάθεσης δεν καλυπτόταν από τις αρχικά προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Η ρητή αναφορά της CrediaBank στην παραίτηση της Morgan Stanley Europe SE και της UBS Europe SE από το δικαίωμα επίκλησης του lock-up φαίνεται να ενισχύει τη δεύτερη εκδοχή, δηλαδή ότι για την πραγματοποίηση της συναλλαγής απαιτήθηκε σχετικό waiver.

Σε κάθε περίπτωση, ασφαλές νομικό συμπέρασμα ως προς τον ακριβή μηχανισμό που ενεργοποιήθηκε και τη σχέση του με τις αρχικές εξαιρέσεις του lock-up προϋποθέτει την εξέταση του πλήρους περιεχομένου των σχετικών συμβατικών κειμένων και όχι αποκλειστικά των περιλήψεων και των ανακοινώσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί…

Νέα εταιρεία από τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο την αγορά, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων προχώρησε ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. Πρόκειται για την Πατριάρχου Ιωακείμ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε με εταιρικό κεφάλαιο 1,6 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του κεφαλαίου καταβλήθηκε σε μετρητά από τη μοναδική εταίρο, την URBS Investments Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία σύστασης της εταιρείας, ως κύρια δραστηριότητα ορίζεται η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνεται η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. Τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρείας αναλαμβάνει για αόριστο χρόνο ο Παύλος Αργυρός, αδερφός του Κωνσταντίνου Αργυρού.

AMLA και ξέπλυμα χρήματος

Νέο ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο για την αξιολόγηση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA), κάτι που θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων που έδωσε σε διαβούλευση προβλέπει κοινή μεθοδολογία, βάσει της οποίας οι εποπτικές αρχές θα αξιολογούν το προφίλ κινδύνου κάθε υπόχρεης οντότητας ξεχωριστά. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στον εγγενή κίνδυνο, στην αποτελεσματικότητα των εσωτερικών μηχανισμών AML/CFT και στον υπολειπόμενο κίνδυνο, με τελική κατάταξη σε τέσσερις κατηγορίες. Για τις μικρές οντότητες, με λιγότερους από πέντε εργαζομένους και κύκλο εργασιών κάτω των 600.000 ευρώ, θα προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία. Το νέο πλαίσιο αναμένεται να εφαρμοστεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2028 και για ορισμένες νεοεισερχόμενες κατηγορίες από το τέλος του 2029. Κατά κανόνα, η αξιολόγηση θα γίνεται ετησίως, ενώ για οντότητες χαμηλού κινδύνου θα μπορεί να πραγματοποιείται ανά τριετία.

Περιβαλλοντικά εγκλήματα

Η Ελλάδα είναι ένα από τα 23 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, λόγω μη πλήρους ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1203 για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, όπως και σε ακόμη 22 κράτη-μέλη, καθώς δεν έχουν κοινοποιήσει πλήρη μέτρα για τη μεταφορά των νέων ευρωπαϊκών κανόνων στην εθνική νομοθεσία. Η σχετική Οδηγία επικαιροποιεί τον κατάλογο των σοβαρών περιβαλλοντικών εγκλημάτων και προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρή, εκτεταμένη και ουσιώδη βλάβη στο περιβάλλον.

Τα κράτη-μέλη είχαν προθεσμία έως τις 21 Μαΐου 2026 για να ενσωματώσουν την Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Η Αθήνα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή και να κοινοποιήσει στην Κομισιόν τα πλήρη μέτρα μεταφοράς της Οδηγίας. Σε περίπτωση που η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και την οικονομία, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν την τέταρτη μεγαλύτερη δραστηριότητα οργανωμένου εγκλήματος, με τις ετήσιες οικονομικές απώλειες να εκτιμώνται μεταξύ 80 και 230 δισ. ευρώ.