Ανανεωμένο καταστατικό και νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Aegean Baltic Bank

Εκτεταμένες αλλαγές στο καταστατικό της Aegean Baltic Bank.

Η Aegean Baltic Bank προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στο καταστατικό της, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σύμφωνα με το νέο καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δέκα μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία. Παράλληλα, θεσμοθετούνται ειδικά δικαιώματα για βασικούς μετόχους, όπως η Costanus Limited και η Vealmont, οι οποίοι διατηρούν τη δυνατότητα να διορίζουν απευθείας μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια κατοχής μετοχών. Η πρόβλεψη αυτή αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των στρατηγικών επενδυτών στη διαμόρφωση της διοικητικής δομής, ενώ συμβάλλει στη σταθερότητα και τη συνέχεια του ανώτατου οργάνου. Ταυτόχρονα, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα παύσης και αντικατάστασης των μελών που έχουν διορίσει, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στη δέσμευση και την προσαρμοστικότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αναθεώρηση του καταστατικού προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις απαρτίας, καθώς απαιτείται η παρουσία ή η εκπροσώπηση τουλάχιστον πέντε μελών για τη νομιμότητα των συνεδριάσεων. Οι αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ωστόσο σε περίπτωση ισοψηφίας δεν προβλέπεται καθοριστική ψήφος του Προέδρου, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συναίνεση και την ουσιαστική συνεργασία. Επιπλέον, η συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία ενός μέλους από τις συνεδριάσεις για διάστημα τριών μηνών οδηγεί σε αυτοδίκαιη παραίτηση, ώστε να διασφαλίζεται η υπεύθυνη και ενεργή συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση συγκρότησε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου εξελέγη ο Δημήτριος Καποτόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Θεόδωρος Αφθονίδης. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο Αναστάσιος Αφθονίδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους Liam Greville Gallagher, Ευσταθία Πρεσβεία, Λάμπρο Θεοδώρου, Claude Antoine Meyer, Γεώργιο Ξηραδάκη και Δέσποινα Ξενάκη.