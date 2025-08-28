Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Ανανεωμένο καταστατικό και νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Aegean Baltic Bank

Ανανεωμένο καταστατικό και νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Aegean Baltic Bank
Εκτεταμένες αλλαγές στο καταστατικό της Aegean Baltic Bank.

Η Aegean Baltic Bank προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στο καταστατικό της, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Σύμφωνα με το νέο καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δέκα μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία. Παράλληλα, θεσμοθετούνται ειδικά δικαιώματα για βασικούς μετόχους, όπως η Costanus Limited και η Vealmont, οι οποίοι διατηρούν τη δυνατότητα να διορίζουν απευθείας μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια κατοχής μετοχών. Η πρόβλεψη αυτή αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των στρατηγικών επενδυτών στη διαμόρφωση της διοικητικής δομής, ενώ συμβάλλει στη σταθερότητα και τη συνέχεια του ανώτατου οργάνου. Ταυτόχρονα, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα παύσης και αντικατάστασης των μελών που έχουν διορίσει, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στη δέσμευση και την προσαρμοστικότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αναθεώρηση του καταστατικού προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις απαρτίας, καθώς απαιτείται η παρουσία ή η εκπροσώπηση τουλάχιστον πέντε μελών για τη νομιμότητα των συνεδριάσεων. Οι αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ωστόσο σε περίπτωση ισοψηφίας δεν προβλέπεται καθοριστική ψήφος του Προέδρου, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συναίνεση και την ουσιαστική συνεργασία. Επιπλέον, η συνεχής και αδικαιολόγητη απουσία ενός μέλους από τις συνεδριάσεις για διάστημα τριών μηνών οδηγεί σε αυτοδίκαιη παραίτηση, ώστε να διασφαλίζεται η υπεύθυνη και ενεργή συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση συγκρότησε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη θέση του Προέδρου εξελέγη ο Δημήτριος Καποτόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Θεόδωρος Αφθονίδης. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο Αναστάσιος Αφθονίδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους Liam Greville Gallagher, Ευσταθία Πρεσβεία, Λάμπρο Θεοδώρου, Claude Antoine Meyer, Γεώργιο Ξηραδάκη και Δέσποινα Ξενάκη.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Η ΕΚΤ έτοιμη να λανσάρει το ψηφιακό ευρώ - Αντιδράσεις από τις τράπεζες

Η ΕΚΤ έτοιμη να λανσάρει το ψηφιακό ευρώ - Αντιδράσεις από τις τράπεζες

Οικονομία
Η Alpha Bank κατοχύρωσε τα σήματα FinQuest στο Μητρώο Σημάτων

Η Alpha Bank κατοχύρωσε τα σήματα FinQuest στο Μητρώο Σημάτων

Επιχειρήσεις
Τι αλλάζει από σήμερα στις χρεώσεις στα ΑΤΜ των τραπεζών

Τι αλλάζει από σήμερα στις χρεώσεις στα ΑΤΜ των τραπεζών

Οικονομία
Οι εξόριστοι του ψηφιακού κόσμου - «Πονοκέφαλος» καταθέσεις, πληρωμές, αναλήψεις

Οι εξόριστοι του ψηφιακού κόσμου - «Πονοκέφαλος» καταθέσεις, πληρωμές, αναλήψεις

Ελλάδα

NETWORK

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

healthstat.gr
Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

healthstat.gr
Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr