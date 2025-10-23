Η μάχη για το μέλλον του διαδικτύου κλιμακώθηκε δραματικά την Τρίτη, όταν η OpenAI παρουσίασε ένα νέο προϊόν που στοχεύει κατευθείαν στον πυρήνα της Google: τον έλεγχο της «βιτρίνας» του διαδικτύου.

Η OpenAI κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα το ChatGPT Atlas, έναν επιτραπέζιο φυλλομετρητή (browser) ενσωματωμένο με τον δημοφιλή AI chatbot.

Το προϊόν δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο επέκτασης του ChatGPT, που πλέον έχει περισσότερους από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες, αλλά και μια προσπάθεια να γίνει το βασικό κανάλι πρόσβασης σε ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες - μια θέση στην οποία η Google κυριαρχεί εδώ και δύο δεκαετίες. Η OpenAI στοιχηματίζει ότι μπορεί να αρχίσει να την αμφισβητεί.

Το ChatGPT Atlas δεν είναι ο πρώτος browser με AI λειτουργίες - η Perplexity είχε λανσάρει τον browser Comet τον Ιούλιο. Ωστόσο, η τεράστια απήχηση του ChatGPT το καθιστά την πιο ισχυρή απειλή για τη Google.

«Ο browser σου είναι εκεί όπου συγκεντρώνονται όλες οι δουλειές σου, τα εργαλεία και τα δεδομένα σου», δήλωσε ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε ανάρτηση για το Atlas.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ένας browser ενσωματωμένος με ChatGPT μας φέρνει πιο κοντά σε έναν πραγματικό υπερβοηθό που κατανοεί τον κόσμο σου και σε βοηθά να επιτύχεις τους στόχους σου».

Η μηχανή αναζήτησης της Google - που είναι στο επίκεντρο του Chrome - δεν πρόκειται να εξαφανιστεί σύντομα.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για ορισμένες εργασίες που προηγουμένως βασίζονταν στους συνδέσμους αναζήτησης. Μελέτη του Pew Research έδειξε ότι οι χρήστες είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν κλικ σε συνδέσμους όταν εμφανίζονται AI-παραγόμενα συνοπτικά αποτελέσματα στη Google.

Το λανσάρισμα του Atlas θα αποτελέσει τεστ για το αν οι καταναλωτές είναι πραγματικά έτοιμοι να στραφούν πιο δραματικά στην AI για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Από την πλευρά της, η Google προωθεί τον AI βοηθό Gemini σε βασικά προϊόντα της, όπως ο Chrome, προσφέροντας AI συνοπτικά αποτελέσματα και δυνατότητες web agents για διάφορες εργασίες, όπως κράτηση ξενοδοχείων ή εύρεση υπηρεσιών.

Ωστόσο, το Atlas φέρνει το ChatGPT στο κέντρο της περιήγησης: η μπάρα αναζήτησης του browser είναι ChatGPT, συνοδευόμενη από προτάσεις για έρευνα θεμάτων ή εργασίες που μπορεί να αναλάβει η ΤΝ, όπως προγραμματισμός ταξιδιού ή κράτηση τραπεζιού σε μπαρ.

Η κυκλοφορία του Atlas γίνεται σε μια στιγμή που οι αναλυτές θέτουν ερωτήματα για τον ρόλο της Google στο μέλλον του διαδικτύου-— ένα θέμα που αναδείχθηκε και στη δικαστική υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της Google για μονοπωλιακές πρακτικές αναζήτησης.

Αν και ο browser της OpenAI μόλις κυκλοφόρησε, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της εταιρείας να παίξει θεμελιώδη ρόλο στον τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία, ξεκινώντας από το ChatGPT και την αναζήτηση πριν περάσει σε web browsers - και ίσως στο μέλλον σε καταναλωτικό hardware.

Αν αυτό σας θυμίζει κάτι, είναι ακριβώς τα βήματα της Google.

{https://www.youtube.com/shorts/N6ZW-S4_euk}

Πηγή: CNN