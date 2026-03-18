Αποκαλυπτικές συνομιλίες ήρθαν στο φως μετά το αιματηρό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη τη προηγούμενη Παρασκευή (13/03).

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στη Θεσσαλονίκη, καθώς ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Νωρίτερα, ο 23χρονος φερόμενος δράστης κρίθηκε προφυλακιστέος και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του.

Η αστυνομία έχει στη κατοχή της μηνύματα μεταξύ φίλων του 23χρονου, τα οποία ανταλλάχθηκαν λίγες στιγμές μετά το αιματηρό περιστατικό. Τα μηνύματα προκαλούν σοκ, καθώς υποδηλώνουν την βαθύτερη αιτία πίσω από την επίθεση, η οποία είχε τραγική κατάληξη.

Όπως αποκάλυψε το MEGA και η εκπομπή Live News, τα μηνύματα στάλθηκαν σε ομαδική συνομιλία, με τα μέλη της να προτρέπουν τον φερόμενο δράστη να εξαφανίσει το κινητό, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν, θεωρώντας ότι έτσι θα δυσκολευτεί ο εντοπισμός τους.

Ορισμένα από τα μηνύματα:

– Έσφαξαν έναν «Τούρκο».

– Ναι… τον γ… οι μάγκες.

– Καλά είναι τότε. Μακάρι να...

– Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;

– Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

– Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

– Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

– Θα μαζευτούμε.

– Μάγκες, έχει γίνει χαμός… ο Τούρκος ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.

– Βγείτε όλοι από την ομαδική!

– Βγείτε όλοι!

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αλλά και τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στις έρευνες της Αστυνομίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα της επίθεσης και αν υπάρχει η εμπλοκή περισσότερων ατόμων.