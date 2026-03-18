Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέας αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία.

Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του. Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε την εις βάρος του επίθεση. Υποστήριξε δε, ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί αντέδρασε χρησιμοποιώντας το μαχαίρι «στα τυφλά».

Τα πρώτα λόγια που είπε στην ανακρίτρια ο 23χρονος

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται να είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της ζωής τού 20χρονου. Επικαλέστηκε δε, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υπεβλήθη για να τεκμηριώσει τα χτυπήματα που δέχθηκε- η υπεράσπισή του κάνει λόγο για πάνω από 20 χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από όργανα που δεν προσδιορίζονται ιατροδικαστικά. Ο ίδιος φέρεται, επιπλέον, να έκανε επίκληση στη μαρτυρία διανομέα η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φαίνεται να περιγράφει την έναρξη του επεισοδίου και την φερόμενη επίθεση στον 23χρονο.

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα τη στιγμή του αιματηρού επεισοδίου. Ο ίδιος, καθώς κι ακόμη ένα άτομο που αναζητείται, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση - η οποία φαίνεται πως έχει οπαδικό υπόβαθρο - θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα προκειμένου για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.

Tι ισχυρίστηκε ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος τελεί υπό κράτηση από το απόγευμα της Παρασκευής (13/03) όταν παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν μαζί του και υποστήριξε πως του επιτέθηκαν γιατί υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης. Αναφορικά με το μαχαίρι, φέρεται να παραδέχθηκε ότι το είχε στην κατοχή του τη στιγμή του επεισοδίου και το δικαιολόγησε λέγοντας το κατείχε λόγω της εργασίας του. Φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς αντίπαλης ομάδας οι οποίοι τον χτυπούσαν με γροθιές και λακτίσματα.

Όπως ανέφερε, ενώ δεχόταν χτυπήματα έβγαλε το μαχαίρι που είχε πάνω του για επαγγελματικούς λόγους και κινήθηκε χωρίς να βλέπει καθαρά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον 20χρονο. «Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», φέρεται να ισχυρίστηκε. Επίσης ανέφερε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία ακόμη και με σφυρί, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς τα τραύματα τα οποία έφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5o0opcrjbt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος έφερε κακώσεις στην περιοχή του προσώπου, θλαστικά τραύματα κεφαλής για τα οποία χρειάστηκε ράμματα, πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα και στην περιοχή των γλουτών. Στην υπόθεση κατηγορούνται επίσης δύο άτομα, τα οποία ήταν μαζί με το θύμα το βράδυ της Πέμπτης (12/03). Πρόκειται για έναν 19χρονο ο οποίος έχει συλληφθεί και θα απολογηθεί και ένα ακόμη άτομο που διαφεύγει της σύλληψης. Σε βάρος και τους, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5xbya1k0ex?integrationId=40599y14juihe6ly}