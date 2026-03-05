Αφορμή στάθηκε η κριτική που άσκησε ο Λάκης Λαζόπουλος στον υπουργό Υγείας μέσω της εκπομπής «Αλ Τσαντίρι News».

Ως ηθική βλάβη στον εαυτό του και πρόκληση δικαιολογημένου φόβου στην οικογένειά του χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τα λεγόμενα του Λάκη Λαζόπουλου στην εκπομπή «Αλ Τσαντίρι News».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος του επιτέθηκε χυδαία με τις ύβρεις του, θεωρώντας πώς ο παρουσιαστής ξεπερνάει τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής που οφείλει να δέχεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και αγωγή τόσο προς τον Λάκη Λαζόπουλο αλλά και του υπέυθυνου του τηλεοπτικού σταθμού για τη μετάδοση του προγράμματος. Παράλληλα, ζήτησε και την παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή 'Αλ Τσαντίρι News' που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο Λάκης Λαζόπουλος μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ. Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2029598275792159073?s=46}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ, το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά, διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο».