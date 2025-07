Είναι πολλά τα λεφτά Νόλαν: Πόσο θα κοστίσει η επική Οδύσσεια

Ο προϋπολογισμός για το επικό δράμα του Κρίστοφερ Νόλαν, The Odyssey (Η Οδύσσεια), αποκαλύφθηκε επιτέλους, ενώ εμείς δεν βλέπουμε την ώρα για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.



Η αποκάλυψη του μπάτζετ έρχεται λίγες ημέρες μετά το πρώτο teaser τρέιλερ που δόθηκε μόλις πρόσφατα στη δημοσιότητα από την Universal Pictures. Πρέπει να σημειωθεί ότι το τρέιλερ (αν και έχει διαρρεύσει στα social media) δεν είναι ακόμη επίσημα διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μπορεί να το δει κανείς μόνο στις αίθουσες πριν τις προβολές του blockbuster Jurassic World Rebirth.

First official poster for Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ pic.twitter.com/VAn8M066XA