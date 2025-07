«Η Οδύσσεια»: Διέρρευσε στο διαδίκτυο το πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας

Το πρώτο teaser τρέιλερ για το επικό The Odyssey (H Οδύσσεια) του Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε στο διαδίκτυο, κάνοντας την εμφάνισή του αρχικά στο TikTok και στο X.



Aξίζει να σημειωθεί ότι το σύντομο βίντεο προβάλλεται αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες και συγκεκριμένα παίζεται στους θεατές που έχουν αγοράσει ένα εισιτήριο για να δουν το επίσης πολυσυζητημένο «Jurassic World Rebirth». Υπενθυμίζουμε ότι ο σκηνοθέτης παραδοσιακά αποκαλύπτει πολύ νωρίς ένα πρώτο τρέιλερ των ταινιών του αποκλειστικά για τους θεατές των σινεμά.



Όσον αφορά το βίντεο, ξεκινάει με πλάνα από τη θάλασσα, ενώ ακούγεται μια φωνή να περιγράφει: «Σκοτάδι. Ο νόμος του Δία καταλύθηκε. Ένα βασίλειο χωρίς βασιλιά από τότε που πέθανε ο αφέντης μου. Ήξερε ότι δεν ήταν μπορούσαν να νικηθούν οι Τρώες και όμως, με κάποιο τρόπο, τους νίκησε». Στη συνέχεια βλέπουμε πλάνα από μια παραλία και ένα σπασμένο εδώλιο αλόγου.



Το βίντεο αποκαλύπτει επίσης τον Τηλέμαχο του Τομ Χόλαντ ο οποίος συνομιλεί με τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζον Μπέρνταλ. «Πρέπει να μάθω τι συνέβη στον πατέρα μου. Πότε τον είδατε τελευταία φορά;», ρωτάει ο Τηλέμαχος. «Κάποιοι λένε ότι είναι πλούσιος, κάποιοι λένε ότι είναι φτωχός, κάποιοι λένε ότι χάθηκε, κάποιοι λένε ότι είναι στη φυλακή. Εσύ τι λες;», απαντάει ο χαρακτήρας του Μπέρνταλ.



Λίγο πριν το φινάλε του τρέιλερ, προλαβαίνουμε να δούμε τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα ο οποίος βρίσκεται αναίσθητος πάνω σε μία σχεδία στη θάλασσα.



Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα η Σαρλίζ Θερόν επιβεβαίωσε το ρόλο της στην Οδύσσεια, που δεν είναι άλλος από αυτόν της μάγισσας Κίρκης. Παράλληλα, είδαμε και την πρώτη επίσημη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας η οποία στο κάτω μέρος παρουσιάζει το κεφάλι ενός αρχαιοελληνικού αγάλματος και συνοδεύεται από το σύνθημα «Αψήφησε τους Θεούς» (Defy the Gods).

First official poster for Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ pic.twitter.com/VAn8M066XA