Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος άφησε αιχμές κατά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τι απαντούν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. Αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η επιλογή του Δημήτρη Αβραμόπουλου να απαντήσει με τη φράση «δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά» σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην υπόθεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Προφανώς, δεν είναι δουλειά της κοινής γνώμης, ούτε των δημοσιογράφων να αποφανθούν για την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε πολιτικού προσώπου. Αυτό είναι έργο της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, από έναν πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην υπουργό Εξωτερικών, νυν βουλευτή και πολιτικό με πολυετή παρουσία στα δημόσια πράγματα, θα περίμενε κανείς μια απάντηση περισσότερο συμβατή με τη σοβαρότητα της περίστασης.

Ιδίως όταν πρόκειται για μια υπόθεση τέτοιου βεληνεκούς.

«Με καλύπτει η αντίδραση του κόμματός μου. Θα το δούμε αν θα είμαι υποψήφιος. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εκλέγομαι 100 χρόνια, αν θέλω να κατέβω, θα κατέβω. Γιατί να μην είμαι; Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το θέμα είναι ανύπαρκτο. Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί. Δεν βαρέθηκα την πολιτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι υποψήφιος με άλλο κόμμα», είπε ο βουλευτής Ηλείας σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές.

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Αιχμές για Χρυσοχοΐδη – Η απάντηση πηγών της ΕΛ.ΑΣ.

«Η μήνυση εστάλη στην Αστυνομία. Το πήρε, ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε στο συρτάρι του για 2-3 μέρες. Δεν ξέρω γιατί, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Δικό του θέμα. Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και καλά έκανε», είπε ακόμα στην ίδια συνέντευξη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

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Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. δεν άφησαν αναπάντητα τα όσα είπε ο βουλευτής Ηλείας.

«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)», ανέφεραν κορυφαίες πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας και πρόσθεσαν: «Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών».

ΣΥΡΙΖΑ: «Έξις, δευτέρα φύσις», κ. Μητσοτάκη

«Όταν ο κ. Αβραμόπουλος, που βρίσκεται στο επίκεντρο διερεύνησης για το Qatargate, απαντά με το «δεν απολογούμαι σε κανένα κερατά» προσβάλλει την ίδια την έννοια της λογοδοσίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τα όσα είπε σήμερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης του στον ΣΚΑΪ και τη φερόμενη εμπλοκή του στο Qatargate.

«Η αλαζονεία, οι ύβρεις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από τη βελγική Δικαιοσύνη.

Βουλευτές, ευρωβουλευτές και υπουργοί είναι μόνο για τα προνόμια, τους μισθούς και τους συνεργάτες, αλλά όταν έρχεται ο λογαριασμός κρύβονται πίσω από ασυλίες, στημένες εξεταστικές και επιστολικές ψήφους στη Βουλή», σημειώνει η Κουμουνδούρου και καταλήγει: «’Έξις, δευτέρα φύσις’, κ. Μητσοτάκη».

{https://x.com/syriza_gr/status/2069688578267812247}

Νέα Αριστερά: Ο προκλητικός Αβραμόπουλος «κάρφωσε» Χρυσοχοΐδη - Να σταματήσει κάθε τακτικισμός συγκάλυψης

«Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε σημερινή του συνέντευξη εμφανίστηκε προκλητικός αλλά και εξόχως αποκαλυπτικός», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, με αφορμή τα όσα είπε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση για τον ρόλο και τις αρμοδιότητές του στην υπό διερεύνηση «αμαρτωλή» ΜΚΟ “Fight Impunity”, που τον πλήρωνε με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 5.000 ευρώ το μήνα. Σε παλαιότερα δημοσιεύματα άλλωστε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εμφανιζόταν την ίδια περίοδο να έχει συναντήσεις με αξιωματούχους, κάτι που θεωρείτο ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αποκάλυψε μια ακόμα σημαντική πτυχή που αφορά τον ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί εις βάρος του. «Κάρφωσε» τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κρατούσε στο συρτάρι του για τρεις μέρες το ένταλμα σύλληψης και δεν προχώρησε σε καμία σχετική ενέργεια», συνεχίζει η Πατησίων και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση προχωρά σε τακτικισμούς συγκάλυψη σε ένα ακόμα σκάνδαλο. Πρέπει να δώσει τώρα σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα:

Γιατί συναντούσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αξιωματούχους, την εποχή που αμειβόταν από την ύποπτο ΜΚΟ του Παντσέρι;

Γιατί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κράτησε κρυφό το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου και δεν προχώρησε σε ταχείες ενέργειες όπως αρμόζει σε υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος με εμπλοκή πολιτικών προσώπων;

Θα διατηρήσει ο πρωθυπουργός τον ελεγχόμενο Δημήτρη Αβραμόπουλο στην Κ.Ο. και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας;»

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