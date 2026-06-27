Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική. «Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε».

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 3 το μεσημέρι, φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαμώνας Ρόδου.

Η φωτιά καίει καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση περίπου 2-4 στρεμμάτων, όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, δήλωσε επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η φωτιά καίει μέσα σε ρέμα, σε σημείο με πυκνή καλαμιά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

«Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε»

«Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε. Είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο κ. Θωμάτος τόνισε ακόμη ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς η πρόσβαση στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. «Η δυσκολία είναι ότι είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή», σημείωσε.

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Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικές εκτάσεις.

Πού υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο

Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σε πολλά μέρη της στερεάς και νησιωτικής Ελλάδας προβλέπεται και για αύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα και το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αυξημένης επιφυλακής.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.