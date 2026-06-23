Στη Βουλή έφτασε το αίτημα για την άρση ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2014–2019 προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας .

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρια αδικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου.

Το υλικό θα διαμοιραστεί στις κοινοβουλευτικές ομάδες και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας θα ορίσει συνεδρίαση στην οποία τα μέλη της επιτροπής θα αποφασίσουν με ονομαστική ψηφοφορία για το αν θα προχωρήσουν το αίτημα στην Ολομέλεια για την τελική απόφαση ή αν θα απορρίψουν το αίτημα.

Ειδικότερα, η δικογραφία κατά το βελικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα :

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Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση

Η δήλωση Αβραμόπουλου

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».