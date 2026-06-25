Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσέφυγε στον Άρειο Πάγο.

Αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε δικονομικό μέσο προκειμένου να αποφύγει την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για την υπόθεση του Qatargate είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένα 24ωρο μετά τη δήλωσή του η οποία σχολιάστηκε έντονα και στην οποία ανέφερε «δε θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», στέλνοντας σαφές μήνυμα ποια θα είναι η στάση του στο εξής, ο κ. Αβραμόπουλος προσέφυγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτησή του αμφισβητεί τη νομιμότητα του εντάλματος, ενώ ισχυρίζεται πως δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και αμφισβητεί και τη νομιμότητα του εντάλματος.

Ειδικότερα, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος φέρεται να υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να περιλαμβάνονται.

Παράλληλα, ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.