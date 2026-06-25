Με την ίδια λογική ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να παραστεί ούτε σήμερα στη Βουλή για τους Κώδικες της Τ.Α.

Τελικά, όπως είχε προβλέψει το Dnews, ο πρωθυπουργός δεν παρέστη στη Βουλή για να υποστηρίξει την τροπολογία Πιερρακάκη για τους κόκκινους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Παρότι ήθελε να το κάνει. Προφανώς στο Μαξίμου αντελήφθησαν ότι η συζήτηση θα επικεντρωνόταν στο ένταλμα σύλληψης του Δ. Αβραμόπουλου και όχι στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου - έστω για τους συνεπείς και ενεργούς δανειολήπτες.

Έτσι αποφάσισε να τα πει όλα μαζεμένα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα.

Με την ίδια λογική δεν αναμένεται να παραστεί ούτε σήμερα στη Βουλή για τους Κώδικες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ε.Σ.