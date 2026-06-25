Τι προσάπτει στον πρώην Επίτροπο το ένταλμα σύλληψης - Τα επόμενα crash test.

Στάση αναμονής τηρεί η κυβέρνηση στην υπόθεση του Δ. Αβραμόπουλου. Εμφανώς αιφνιδιασμένη από το ουρανοκατέβατο ένταλμα σύλληψης εναντίον βουλευτή της Ν.Δ. από τις Βελγικές αρχές.

Προφανώς μουδιασμένη από ένα σκάνδαλο Βρυξελλών - το Qatargate - που ταξίδεψε στην Αθήνα και έσκασε στην «γαλάζια» αυλή της. Και σε ποιο timing. Την στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα και να γεμίσει το προεκλογικό της οπλοστάσιο με θετικές ειδήσεις.

Τον στηρίζουν αλλά δεν σπεύδουν να βγάλουν συμπεράσματα

Η αμηχανία στο Μαξίμου, απόλυτη. Αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί ελαφρά την καρδία ούτε να αφήσει ένα προβεβλημένο «γαλάζιο» στέλεχος στην τύχη του ούτε να συνταχθεί απόλυτα μαζί του.

Πολύ περισσότερο όταν είδαν τον πρώην Επίτροπο στην πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΣΚΑΙ να έχει μεγάλη ένταση και να εξαπολύει μύδρους εναντίον των Βελγικών αρχών αλλά και του Μ. Χρυσοχοΐδη λέγοντας ότι κράτησε το ένταλμα «τρεις ημέρες στο συρτάρι του» χωρίς να τον ειδοποιήσει.

Στο Μαξίμου από την μία κατανοούν την ψυχολογική πίεση που δέχεται ο Δ. Αβραμόπουλος. Από την άλλη θεωρούν ότι με κάποιες προσωπικές απόψεις που εξέφρασε αδίκησε τον εαυτό του.

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Και κάπως έτσι βγήκε η τελική γραμμή του Μαξίμου: «Δεν παίρνουμε αποστάσεις από τον Δ. Αβραμόπουλο, ούτε τον καταδικάζουμε, ούτε τον αθωώνουμε».

«Άδειασμα» για τις Βελγικές αρχές και τον Μ. Χρυσοχοΐδη

Εν ολίγοις η κυβέρνηση τραβάει μία κόκκινη γραμμή. Συμφωνεί με τον Δ. Αβραμόπουλο ότι το συγκεκριμένο ένταλμα σύλληψης είναι «αδύναμο». Και ταυτόχρονα δεν σπεύδει να κρίνει την υπόθεση. Διότι πολύ απλά δεν την γνωρίζει. «Δεν είμαστε δικαστές. Μένει να δούμε την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ο ίδιος λέει και που ακούγονται και φαίνονται και λογικά» λένε στο Μαξίμου.

Από εκεί και πέρα ο Π. Μαρινάκης δεν είχε πρόβλημα να τον «αδειάσει» δύο φορές. Μία φορά λέγοντας ότι «όταν μας καλούν οι αστυνομικές ή δικαστικές αρχές πηγαίνουμε». Και μία δεύτερη όταν υπερασπίστηκε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη λέγοντας ότι «εντός 24ωρου είχε διαβιβαστεί το ένταλμα σύλληψης στον αρμόδιο Εισαγγελέα». Με την ίδια την αστυνομία να ξεκαθαρίζει ότι κανείς πολίτης «δεν έχει προνομιακή μεταχείριση».

Τι προσάπτει στον Δ. Αβραμόπουλο το ένταλμα σύλληψης

Τα στοιχεία που συνοδεύουν τα τρία κακουργήματα εναντίον του Δ. Αβραμόπουλου και περιλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης είναι τα εξής:

- Ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους για απαγόρευση λόμπινγκ σε θέματα σχετικά με την αρμοδιότητά του ως Επίτροπος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας.

- Ότι επιχείρησε να προβεί σε ενέργειες για την άρση της υποχρέωσης βίζας των κατοίκων του Κατάρ.

- Ότι ταξίδεψε στην Ντόχα του Κατάρ μετά από πρόσκληση της Ε. Καϊλή για την υπόθεση. Ενώ υπάρχει λεπτομερής περιγραφή ταξιδιού του στην Ντόχα μαζί με τα παιδιά του.

- Ότι ήταν το μόνο αμειβόμενο μέλος από το Επίτιμο Δ.Σ. της ΜΚΟ του Παντσέρι.

Ο Δ. Αβραμόπουλος αρνείται όλες τις κατηγορίες

Ο Δ. Αβραμόπουλος από την πλευρά του υποστηρίζει ότι δεν έκανε lobbing υπέρ της κατάργησης της βίζας των Καταριανών. Επικαλείται μάλιστα δύο στοιχεία. Ότι ως Επίτροπος είχε ενημερώσει με επιστολή του το Κατάρ ότι δεν θα καταργηθεί η βίζα. Και αργότερα - όπως λέει - όταν έσκασε το σκάνδαλο Qatargate η Κομισιόν είχε αποφανθεί ότι ο ίδιος δεν επιχείρησε να ασκήσει επιρροή στους πρώην συναδέλφους του.

Ως προς την κατηγορία που του αποδίδεται ότι ήταν το μόνο μέλος της ΜΚΟ του Παντσέρι που πληρωνόταν απαντά: «Ήμουν ο μόνος που δεν είχε καμία άλλη απολαβή αφού είχα φύγει από Επίτροπος και δεν είχα άλλη δουλειά».

Όσο για τις επισκέψεις του στο Κατάρ, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι έχει κάνει πολλά ταξίδια και ότι στο συγκεκριμένο ταξίδι που επικαλούνται οι αρχές του Βελγίου παρέστη στο Security forum.

Τα επόμενα crash test

Το επόμενο crash test για τον Δ. Αβραμόπουλο θα είναι η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του. Ο ίδιος μπορεί να την έχει ζητήσει αλλά θα περιμένει να δει και την αντίδραση της Ν.Δ. Με την κυβέρνηση μάλλον να έχει προεξοφλήσει ότι θα αρθεί η ασυλία του.

Ο επόμενος «κάβος» για τον πρώην Επίτροπο είναι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Αν θα αποφασίσει να ακυρώσει το ένταλμα σύλληψης και να τον δικάσει στην Ελλάδα. Ή αν θα αποφασίσει να τον παραπέμψει στις Βελγικές αρχές.

Και ο τελευταίος «σκόπελος» για τον Δ. Αβραμόπουλο είναι η συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. Με τον ίδιο να δηλώνει ότι αν θέλει θα είναι ξανά υποψήφιος - αυτοδικαίως ως βουλευτής. Και την κυβέρνηση να περιμένει πως θα εξελιχθεί η υπόθεση δικαστικά. Με τον Π. Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει σε κάθε περίπτωση ότι τα ψηφοδέλτια είναι «αποκλειστική αρμοδιότητα του πρωθυπουργού».