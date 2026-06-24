Ενός κακού μύρια έπονται για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή Ηλείας της ΝΔ...

Δεύτερο άδειασμα, αυτή τη φορά ακόμη πιο ηχηρό αφού προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου, προέκυψε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και όσα είπε το πρωί για το ένταλμα σύλληψης και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο Qatargate.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αβραμόπουλος ισχυρίστηκε πως ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψής του «2-3 μέρες» και πως «ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε».

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης διέψευσε με τη σειρά του και αυτός τους ισχυρισμούς Αβραμόπουλου, σημειώνοντας πως «όπως προκύπτει και από τις αστυνομικές και από τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά το νόμο διαδικασία».

Ως προς τον ισχυρισμό Αβραμόπουλου πως ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, ο πορτ παρόλ του Μεγάρου Μαξίμου διέψευσε, αποδίδοντας τις πληροφορίες που έφθασαν στο κυβερνείο σε δημοσιογράφους. «Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτήν την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένω ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Το Μαξίμου άρχισε να ενημερώνεται από συναδέλφους σας δημοσιογράφους. Και εμένα με πήραν από την προηγούμενη μέρα και με ρωτούσαν εάν υπάρχει θέμα με τον Αβραμόπουλο και όλοι επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εκ των συνεργατών του Πρωθυπουργού, κάλεσε τον κ. Αβραμόπουλονα τον ρωτήσει εάν έχει κάτι και αν έχει κάποια ενημέρωση για κάτι που ακούγεται από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστή πράγματι, και από τα Μέσα στην Ελλάδα αλλά και στις Βρυξέλλες, η ύπαρξη του εντάλματος, αφού είχε περιέλθει στην ελληνική δικαιοσύνη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πέραν της διάψευσης που του επεφύλασσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος για να είμαστε ειλικρινείς δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς εκ της θέσεών του, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Υπήρξε όντως ενημέρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου και αν ναι με ποια διαδικασία;

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