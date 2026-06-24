Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε τα όσα είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ηχηρό άδειασμα επεφύλασσε ο Παύλος Μαρινάκης στον Δημήτρη Αβραμόπουλο τόσο για τα όσα είπε σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, όσο και για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των βελγικών αρχών, πέρυσι, για κατάθεση.

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Ηλείας που χαρακτήρισε «μπούρδες» τις εις βάρος του εξελίξεις και είπε ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε επί τρεις μέρες κλειδωμένο στο συρτάρι του το εις βάρος του ένταλμα σύλληψης από τις Βρυξέλλες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός. «Ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά που διαβάζουμε και λέει φαίνονται πειστικές οι απαντήσεις του αν και δεν είμαι εδώ για τον καταδικάσω ή να τον αθωώσω, άλλωστε δεν είμαι και δικαστής. Μένει να δούμε την πορεία της υπόθεσης και αυτά που ο ίδιος λέει.

Ως προς το ένταλμα, όπως προκύπτει από αστυνομικές και δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται πάντα. Δηλαδή, το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εντός 24 ωρών και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση την οποιαδήποτε ανάμειξη, ο οποιοσδήποτε υπουργός και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη».

«Δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο πρωθυπουργός»

Ερωτηθείς για μια άλλη τοποθέτηση του πρώην επίτροπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία ενημερώθηκε από το Μαξίμου, ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι δημοσιογράφοι όντως καλούσαν ακόμα και τον ίδιο και ρωτούσαν αν συμβαίνει κάτι με τον κ. Αβραμόπουλο επικαλούμενοι πηγές από τις Βρυξέλλες.

«Πράγματι, ένας εκ των συνεργατών του πρωθυπουργού κάλεσε τον κ. Αβραμόπουλο για να τον ρωτήσει αν έχει κάποια ενημέρωση. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού είχε περιέλθει στα χέρια της Δικαιοσύνης και θα διαβιβαζόταν στη Βουλή. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο πρωθυπουργός, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Είναι ξεκάθαρη η διαδικασία, πηγαίνει από τη Δικαιοσύνη στη Βουλή και επιστρέφει στη Δικαιοσύνη και στη συνέχεια, η Εισαγγελία Εφετών αποφασίζει για το αν θα κρίνει η ίδια η ελληνική Δικαιοσύνη τον κ. Αβραμόπουλο ή θα τον παραπέμψει στην ευρωπαϊκή».

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«Υποχρέωση μας να πηγαίνουμε όταν μας καλούν οι Αρχές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντάς την απόφασή του Δημήτρη Αβραμόπουλου να μην πάει στις Βρυξέλλες όταν τον κάλεσαν και μάλιστα δύο φορές για να δώσει εξηγήσεις, με τη δικαιολογία ότι θεωρεί τις εις βάρος του κατηγορίες ως αβάσιμες και «μπούρδες», τον «άδειασε».

«Ως δικηγόρος έχω κληθεί να συνοδεύσω στα δικαστήρια άλλους δικηγόρους, αυτοδιοικητικούς, μεροκαματιάρηδες, πολλούς ανθρώπους που οι υποθέσεις τους κακώς έφτασαν στο ακροατήριο, αλλά τι να κάνουμε, έφτασαν. Ήταν υποχρέωσή τους να πάνε εφόσον τους καλούσε η Δικαιοσύνη. Όσο κι αν μια υπόθεση θεωρούμε ότι δεν στέκει, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν οι Αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε».

Στη συνέχεια, ωστόσο, δικαιολόγησε την αντίδραση Αβραμόπουλου και τα «δεν έχω να δικαιολογηθώ σε κανέναν κερατά» λέγοντας ότι «είναι κάτι που εμφανώς το είπε εξαιτίας της φόρτισής του».

{https://www.youtube.com/watch?v=wHXR1PN7IhM}