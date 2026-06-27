Τόνισε πως «δέσμευση μας» είναι η κατάργηση των αντιδημοκρατικών διατάξεων.

Συνέχεια στην αντιπαράθεση με το κυβερνών κόμμα για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και εν προκειμένω για τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, δίνει το ΠΑΣΟΚ με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να την ελέγξει πλήρως.

«Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η δημοκρατική διαδικασία της εκλογής δήμαρχου και περιφερειάρχη είναι... ταλαιπωρία και η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής είναι η λύση. Καταλάβαμε», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για δηλώσεις της κ. Σδούκου. Προσθέτει πως «η κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα πως η Δημοκρατία είναι... ταλαιπωρία για τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να την αποφύγει».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από φορέα αυτονομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας να την μετατρέψει στο μακρύ χέρι του μονοκομματικού κράτους που επιθυμεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία».

Σημειώνει ότι «η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με τις μαθηματικές πατέντες του Υπουργείου Εσωτερικών» και τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση. Δέσμευση μας η κατάργηση του».

Στη Ρόδο ο Ανδρουλάκης

Νωρίτερα, τη Λαϊκή Αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο νησί.

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Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευσαν οι βουλευτές Γιώργος Νικητιάδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Δωδεκανήσου Παναγιώτης Μπουλιέρης, καθώς και στελέχη και φίλοι του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε με παραγωγούς και αγρότες της λαϊκής αγοράς, ακούγοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αφορούν σε θέματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ακρίβεια και η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

Σε δήλωσή του, άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπώλια και οι μεσάζοντες, ενώ χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες».