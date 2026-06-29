«Δεν θα ήμουν πειστική αν έλεγα ότι δεν δυσκολεύει. Όμως παραμένει. Οφείλουμε και υποχρεούμαστε να έχουμε αυτόν τον στόχο», είπε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Μετά τον Χρήστο Κακλαμάνη, ο οποίος τόνισε ανοιχτά πως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για «πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο διαφορά» δυσκολεύει μετά την εμφάνιση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε περίπου το ίδιο, επικαλούμενη τη ρευστή πολιτική κατάσταση.

«Η κατάσταση είναι ρευστή, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Θα έλεγα συγκρίνεται με τη ρευστότητα που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Άρα κανείς δεν μπορεί να εξάγει σίγουρα συμπεράσματα. Κι αυτή η ρευστότητα με την παρουσία, μάλιστα, των δύο νέων κομμάτων θα επιταθεί όπως φαίνεται πολύ περισσότερο ειδικά προς τον Σεπτέμβρη με την ανακοίνωση ενός τρίτου κόμματος, όπως διαβάζουμε, του κόμματος του κ. Σαμαρά. Όπως φαίνεται θα επηρεάσει και την κυβέρνηση. Και τη Νέα Δημοκρατία», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην ΕΡΤ και πρόσθεσε:

«Άρα, ας κρατήσουμε την ανάσα μας, να διαβάσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις, είμαι η τελευταία που θα αμφισβητήσω τις δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία της στιγμής όμως, όχι για να εξάγουμε συμπεράσματα για το τι θα γίνει στις εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα πολύ σοβαρό αγώνα, προφανώς πιέζεται, όπως πιέζεται συνολικά το πολιτικό σκηνικό, έχει ανέβει η σκόνη, καθίστε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός και να δούμε τι έχει να πει το κάθε κόμμα. Αυτό που ξέρω είναι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με ρίζες. Έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και σοβαρά στελέχη. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη».

«Δυσκολεύει ο στόχος, αλλά παραμένει. Οφείλουμε να παλέψουμε»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν είναι εφικτό ο στόχος της «νίκης έστω και με μία ψήφο διαφορά», όπως έλεγε όλο το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Ο στόχος της νίκης έστω και με μία ψήφο διαφορά είναι ένας στόχος συνεδριακός, αυτός ο οποίος διακηρύξαμε στο συνέδριο. Μαζί με την αυτόνομη πορεία μας και την ανάγκη για διεύρυνση. Είναι ένας από τους τρεις στόχους του συνεδρίου. Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα, θα σας πω ότι θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστείλουμε τη σημαία ή να πάμε πίσω από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Δυσκολεύει η κατάσταση αντικειμενικά. Θα ψευδόμουν και θα ήταν και πασιφανές ότι θα ψευδόμουν. Δεν θα ήμουν πειστική αν έλεγα ότι δεν δυσκολεύει. Όμως παραμένει. Οφείλουμε και υποχρεούμαστε να έχουμε αυτόν τον στόχο. Παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό.

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Κανένα σχόλιο για Τζάκρη

Αναφορικά με τη σεναριολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την πιθανή επιστροφή της Θεοδώρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου τόνισε: «Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο και δεν θα μπω σε ονοματολογία, θα πω μόνο ότι ο στόχος της διεύρυνσης και πρωτίστως της κοινωνικής, είναι στόχος του συνεδρίου. Πρέπει να υπάρξει αμφίπλευρη διεύρυνση προς τις δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Σε επίπεδο βουλευτών τη διεύρυνση τη χειρίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης».

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