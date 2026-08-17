αγνοεί πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την επήρεια των νησιών του Αιγαίου.

Σφοδρή κριτική στην Τουρκία, αλλά και στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ζητήματα του Αιγαίου ασκεί το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την ανακήρυξη «θαλάσσιων πάρκων» από την Άγκυρα σε δύο εκτεταμένες περιοχές του Αιγαίου.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρης Μάντζος και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης χαρακτηρίζουν την τουρκική κίνηση «παράνομη ενέργεια» και απόπειρα δημιουργίας νέων δεδομένων στην περιοχή.

Παράνομη η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων

Όπως υποστηρίζουν, η τουρκική απόφαση βρίσκεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, καθώς «αγνοεί πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την επήρεια των νησιών του Αιγαίου».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η τουρκική ενέργεια δεν συμβαδίζει ούτε με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τους δύο βουλευτές, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τουρκίας τον Ιούνιο του 2025 για «χωροταξικό σχεδιασμό».

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Κριτική στην κυβέρνηση για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Το ΠΑΣΟΚ συνδέει την τουρκική κίνηση και με την καθυστέρηση της Ελλάδας στην υποβολή του δικού της χωροταξικού σχεδιασμού, βάσει της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ.

Όπως αναφέρουν, η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2021, στη βάση του ν. 4001/2011, ωστόσο άρχισε να υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις το 2025, μετά και την καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της ΕΕ.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν, παραμένουν σε εκκρεμότητα τα τέσσερα προβλεπόμενα ειδικά χωροταξικά πλαίσια.

«Όπως το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένα επισημάνει, η καθυστέρηση αυτή αποβαίνει εις βάρος των εθνικών δικαιωμάτων και της υπεράσπισης αυτών έναντι των παράνομων τουρκικών ενεργειών», αναφέρουν.

«Δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης»

Οι Δημήτρης Μάντζος και Μανώλης Χριστοδουλάκης εκτιμούν ότι η πρόσφατη εξέλιξη πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη από την Τουρκία νομοθετική κατοχύρωση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά και την πρόσφατη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας της Άγκυρας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.

Όπως υποστηρίζουν, οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν «ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης», το οποίο απαιτεί, όπως σημειώνουν, προσεκτική ανάλυση και αποφασιστική δράση από την ελληνική πλευρά.

«Χωρίς αυταπάτες» οι κινήσεις της Αθήνας

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να κινηθεί «με ρεαλισμό και χωρίς αυταπάτες», ασκώντας όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ζητά να αναδειχθεί η τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα.

««Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλυμμα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό», καταλήγει η κοινή δήλωση.