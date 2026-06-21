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Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή της Αμπέλας.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στη Σύρο, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αμπέλας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και οχήματα του Δήμου, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

H φωτιά κατευθύνεται προς τα Τρία Λαγγόνια.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2068644410754052563}