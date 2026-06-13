Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ενώ την ξενάγηση πραγματοποίησαν η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Βικάτου και η έφορος Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου Ελένη Φαρμακίδου.

Τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την απόδοσή του στο κοινό έπειτα από 75 χρόνια κατά τα οποία παρέμενε ουσιαστικά κλειστός.

Ο χώρος των περίπου 20 στρεμμάτων περιλαμβάνει τα ελληνιστικά Νεώρια και το ρωμαϊκό Τετράπυλο και, μετά τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης, συνδέεται με τους Μεσαιωνικούς Κήπους του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, δημιουργώντας μια ενιαία διαδρομή που αναδεικνύει τη διαχρονική ιστορία της Ρόδου από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νεκροταφείο και το τέμενος Μουράτ Ρεΐς, τα οποία έχουν επίσης αποκατασταθεί στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης.

Στις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι επί δεκαετίες τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της Ρόδου αγνοούσαν την ύπαρξη του χώρου, καθώς είχε μετατραπεί σε χώρο απόθεσης αρχαιοτήτων. Τόνισε ότι, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αρχαιολογικός χώρος παραδίδεται πλέον στους πολίτες και στους επισκέπτες του νησιού. Υπογράμμισε ακόμη ότι στην Περβόλα συνυπάρχουν όλες οι ιστορικές περίοδοι και οι πολιτισμοί που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της Ρόδου.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο που ολοκλήρωσαν και κάλεσε τους Ροδίτες να γνωρίσουν έναν χώρο που, όπως είπε, παρέμενε άγνωστος για δεκαετίες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση απέναντι στο παρελθόν, αλλά και σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για το μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου στη Ρόδο, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού συμβάλλει στην προσέλκυση επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μέρα χαράς και γιορτής» για τη Ρόδο και το Υπουργείο Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος επισκέπτης του νέου αρχαιολογικού χώρου. Ανέφερε ότι στην Περβόλα αποτυπώνεται η μακρά ιστορική συνέχεια της Ρόδου, από τα ελληνιστικά Νεώρια και το ρωμαϊκό οδικό δίκτυο έως τις μεσαιωνικές οχυρώσεις, τα οθωμανικά κτίσματα και τα νεότερα μνημεία. Η υπουργός τόνισε ότι ο χώρος αποδίδεται στην τοπική κοινωνία τόσο ως πολιτιστικό αγαθό όσο και ως αναπτυξιακός πόρος.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος περιέγραψε την Περβόλα ως «πύλη μνήμης και ιστορίας», αλλά και ως σημείο που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Σημείωσε ότι πρόκειται για έναν από τους πιο ζωντανούς και περιεκτικούς περιπάτους στην ιστορία της Ρόδου και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην ανάδειξη του χώρου, λέγοντας ότι «έδωσαν πίσω την ψυχή του τόπου».