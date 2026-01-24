Η απόφαση για πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Απορρίφθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ ενδικοφανής προσφυγή φορολογουμένης, η οποία αμφισβητούσε την επιβολή προστίμου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η προσφεύγουσα είχε υποβάλει αρχική δήλωση μίσθωσης μετά την προβλεπόμενη προθεσμία, χωρίς να συμπληρώσει τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, τα οποία είναι υποχρεωτικά. Σε μεταγενέστερο χρόνο προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, προκειμένου να προσθέσει τα ελλείποντα στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή δεν συνιστά νέα παράβαση αλλά απλή τυπική συμπλήρωση της αρχικής δήλωσης.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι τόσο η αρχική όσο και η τροποποιητική δήλωση υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και αφορούν αυτοτελείς υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα κάθε καθυστέρηση να συνιστά ξεχωριστή παράβαση. Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί παραβίασης της αρχής της μη διπλής κύρωσης και της αναλογικότητας, επισημαίνοντας ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται κατά δέσμια αρμοδιότητα και δεν απαιτείται η απόδειξη δόλου εκ μέρους του φορολογουμένου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υποχρεωτική συμπλήρωση των στοιχείων ενεργειακής απόδοσης στις δηλώσεις μίσθωσης, όπως αυτή προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της ΑΑΔΕ. Η παράλειψη των στοιχείων αυτών καθιστά τη δήλωση ελλιπή και, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, ενεργοποιεί την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Με την απόφαση αυτή, η ΔΕΔ επιβεβαιώνει ότι η μεταγενέστερη συμμόρφωση του φορολογουμένου δεν αναιρεί την αρχική παράβαση ούτε αίρει τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής. Κατά της απόφασης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός της νόμιμης προθεσμίας.