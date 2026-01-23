Αιτία του ξυλοδαρμού ποιος έχει προτεραιότητα.

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ οδηγών σημειώθηκε στη Λυκόβρυση. Όπως μετέδωσε το Star, το συμβάν εκτυλίχθηκε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι, στο ύψος της γέφυρας Λυκόβρυσης στην έξοδο για την εθνική οδό Ε-75.

Ένας οδηγός φορτηγού και ένας ημί-φορτηγού τύπου «κλούβα» κατέβηκαν από τα οχήματα τους και άρχισαν να επιτίθονται ο ένας στον άλλον πρώτα λεκτικά, ωστόσο τα αίματα άναψαν γρήγορα και συνεπλάκησαν με γροθιές και κλωτσιές. Αιτία για τον άγριο καβγά αποτέλεσε το ποιος έχει προτεραιότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfw73gcpizkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κόμβο όπου επικρατεί καθημερινά κυκλοφοριακό χάος, καθώς απουσιάζουν φανάρια και σήμανση, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται χωρίς κανόνες.

Καθώς ο έντονος διαπληκτισμός εξελισσόταν, άλλοι οδηγοί που είχαν ακινητοποιηθεί στο σημείο αποφάσισαν να παρέμβουν. Βγήκαν από τα οχήματά τους και επιχείρησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση και να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους, καταφέρνοντας τελικά να δώσουν τέλος στο επεισόδιο ύστερα από λίγα λεπτά.