Αναγορεύτηκαν τα ονόματα των δύο νέων Μητροπολιτών στις χηρεύουσες Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων δια στόματος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Ευγένιου.

Όπως ανακοινώθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου εκλέγεται ο Τίτος Ταμπακάκης και στη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων ο Ιωακείμ Καραντινός σύμφωνα με το zarpanews.gr Ο αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, κατά κόσμον Εμμανουήλ, γεννημένος στη Νεάπολη Λασιθίου το 1976, είναι πνευματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτη Νεκταρίου. Φοίτησε στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και υπηρέτησε στη Γαλλία, κατόπιν επιθυμίας του τότε Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ, ο οποίος σήμερα, ως Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, συμμετέχει στην Πατριαρχική Εξαρχία. Το 1996 εκάρη μοναχός, υπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου, Νεκταρίου και έλαβε το όνομα Τίτος. Το 2003 διετέλεσε Αρχιερατικός Επίτροπος Βορείου Γαλλίας και Ιερατικός Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Αγίου Στεφάνου Παρισίων, ενώ ξεχωρίζει και για τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.

Ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός, επίσης γεννημένος το 1976, είναι πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας και στενός συνεργάτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μακάριου. Γέννημα-θρέμμα της Μεσσαράς, χαίρει ιδιαίτερης αποδοχής στην περιοχή, όπου έχει αναπτύξει έντονη ποιμαντική και κοινωνική δράση. Καταρτισμένος, δραστήριος και δοτικός, αποτελεί σημείο αναφοράς και «βαρόμετρο» για τη λειτουργία και το έργο της Μητρόπολης Γορτύνης