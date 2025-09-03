Games
Παιδεία

ΑΠΘ: Στα σκαριά ανακαινίσεις στις Φοιτητικές Εστίες

ΑΠΘ: Στα σκαριά ανακαινίσεις στις Φοιτητικές Εστίες
Έρχονται εκτεταμένες ανακαινίσεις στις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ ενώ ξεκινούν άμεσα πρωτοβουλίες ευπρεπισμού, συντήρησης και κάλυψης βασικών αναγκών.

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στις Φοιτητικές Εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Ο Πρύτανης Κυριάκος Αναστασιάδης, συναντήθηκε χθες με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και τον Υφυπουργό, Νικόλαο Παπαϊωάννου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία και αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών. Το ΑΠΘ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αρμοδιότητα στη διαχείρισή τους, αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλίες ευπρεπισμού, συντήρησης και κάλυψης βασικών αναγκών με δικούς του πόρους.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου να επιχορηγήσει το ίδρυμα για τις εκτεταμένες ανακαινίσεις, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών.

