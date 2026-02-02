Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Με νέες κινητοποιήσεις απαντούν οι εργαζόμενοι της efood, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων efood Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει 24ωρη απεργία για την Τσικνοπέμπτη, 12 Φεβρουαρίου. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης τα σωματεία εργαζομένων σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Βόλο, δίνοντας πανελλαδικό χαρακτήρα στον αγώνα.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας – διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, εργαζόμενους σε αποθήκες και στα efood market. Οι εργαζόμενοι ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, διαφάνεια στις αμοιβές και κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη για ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, καθώς και στην πλήρη κάλυψη εργατικών ατυχημάτων και τη δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους freelancers. Παράλληλα, ζητούν τη δυνατότητα μετατροπής της σχέσης εργασίας όσων το επιθυμούν από ελεύθερους επαγγελματίες σε μισθωτούς.

Στο διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνεται επίσης το αίτημα για κατάργηση των εργολάβων και την πραγματοποίηση απευθείας προσλήψεων από την efood, ώστε να διασφαλιστούν σταθερές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Στο πλαίσιο της απεργίας, έχει προγραμματιστεί και μοτοπορεία την ίδια ημέρα στις 11:00 το πρωί, με αφετηρία το KFC Αμπελοκήπων (διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας) και τελικό προορισμό τα γραφεία της efood, όπου οι εργαζόμενοι θα παραδώσουν τα αιτήματά τους.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερή εργασία σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία αλλά παραμένει εργασιακά επισφαλής.