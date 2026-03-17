Από τις 16 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου, οι χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα.

Η Lidl Ελλάς, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για την προσφορά προστιθέμενης αξίας στους καταναλωτές, ανακοινώνει την έναρξη του νέου μεγάλου διαγωνισμού «Με Lidl Plus κερδίζεις την κουζίνα που αγαπάς». Μέσω του ψηφιακού προγράμματος πιστότητας Lidl Plus, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε τρεις τυχερούς χρήστες να αναβαθμίσουν ριζικά τον οικιακό τους χώρο.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης στρατηγικής καμπάνιας για τις φρέσκες κατηγορίες προϊόντων με τίτλο «Όποιος ξέρει, ξέρει». Στόχος της Lidl Ελλάς είναι να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη των πελατών της, εστιάζοντας στην ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων που αποτελούν τη βάση της καθημερινής διατροφής.

Αναλυτικά τα έπαθλα του διαγωνισμού:

3 υπερτυχεροί θα κερδίσουν από μία πλήρως ανακαινισμένη και εξοπλισμένη κουζίνα αξίας 15.000€ , η οποία πλαισιώνεται από μικροσυσκευές SILVERCREST.

50 επιπλέον νικητές θα λάβουν κουπόνια Lidl Plus συνολικής αξίας 1.000€ ο καθένας, προς εξαργύρωση για τις αγορές τους.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε ισχύ από τις 16 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου και η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Lidl Plus. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κατεβάσουν την εφαρμογή Lidl Plus, να εγγραφούν ως μέλη. Στη συνέχεια, με αγορές αξίας 15€ και άνω στις κατηγορίες: φρέσκα φρούτα και λαχανικά, προϊόντα φούρνου, προϊόντα ψυγείου, καθώς και κρέας, πουλερικά ή ψάρι, ο χρήστης σκανάρει την ψηφιακή του κάρτα στο ταμείο. Κάθε τέτοια συναλλαγή αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή, την οποία ο πελάτης καλείται να υποβάλει ενεργά εντός του app για τη συμμετοχή του στην κλήρωση.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να καινοτομεί στον κλάδο του λιανεμπορίου, θέτοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανταποδοτικότητα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της σταθερής προσήλωσης της εταιρείας στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας τη θέση της ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης για την ελληνική οικογένεια.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, πραγματοποιήστε τις αγορές σας και διεκδικήστε τα μοναδικά δώρα του ανοιξιάτικου διαγωνισμού!