Ο πρώην πρωθυπουργός προχωράει κανονικότατα το σχέδιο του, για την επιστροφή του σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό προσκήνιο. Τα βήματα είναι, μεν, αργά, αλλά σταθερά. Και τον πρώτο λόγο έχει η πολιτική και η διαμόρφωση μιας κυβερνητικής πρότασης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πρόσωπα από όλες τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς επιχειρεί να φέρει κοντά του ο Αλέξης Τσίπρας, που μέσα από τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» δείχνει πως η επιρροή του έχει ξεπεράσει προ πολλού τα στενά όρια του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα πάνελ του, πιστοποιούν ότι το νέο εγχείρημα προσπαθεί να «αγκαλιάσει» το σύνολο του λεγόμενου προοδευτικού χώρου.

Η όλη Κεντροαριστερά στον «καμβά» του Τσίπρα

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο πρώην πρωθυπουργός προχωράει κανονικότατα το σχέδιο του, για την επιστροφή του σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό προσκήνιο. Τα βήματα είναι, μεν, αργά, αλλά σταθερά. Και τον πρώτο λόγο έχει η πολιτική και η διαμόρφωση μιας κυβερνητικής πρότασης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, ρόλο παίζουν και τα πρόσωπα που εμφανίζονται δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Έστω και σε επίπεδο πολιτικού συμβολισμού στην παρούσα περίοδο, που δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Όπως δείχνουν οι κινήσεις του τελευταίου διμήνου, στον «καμβά» του δείχνει πως μπορεί να χωρέσουν πρόσωπα από ολόκληρη την Κεντροαριστερά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πράσινοι»

Η σύνθεση των ομιλητών (και) στα Ιωάννινα, επιβεβαιώνει πλήρως αυτή τη στρατηγική. Ο Πέτρος Κόκκαλης, ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως συνεργαζόμενος με την Κουμουνδούρου και όχι ως στέλεχός της. Προέρχεται από τον χώρο της πολιτικής Οικολογίας και είναι γραμματέας του «Κόσμος», που αποτελεί επίσημο τμήμα των Eυρωπαίων «Πράσινων».

Επομένως, αν κι εφόσον η άριστη προσωπική σχέση που διατηρεί με τον Αλ. Τσίπρα, μετατραπεί σε πολιτική συνεργασία, τότε είναι σαφές ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει κάνει ένα σημαντικό άνοιγμα σε έναν πολιτικό χώρο που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.

Σοσιαλιστές

Ο έτερος ομιλητής των Ιωαννίνων, Γιώργος Μπουλμπασάκος, έχει ξεκάθαρη αναφορά στη Σοσιαλδημοκρατία. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, έχοντας θητεύσει σε θέσεις ευθύνης στη Χαριλάου Τρικούπη, διαφώνησε με τη γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη και αποχώρησε.

Και έρχεται ως φυσική συνέχεια από την παρουσίαση της Θεσσαλονίκης, όπου στο πάνελ βρέθηκαν ο θεωρητικός της Σοσιαλδημοκρατίας, Γιώργος Σιακαντάρης και το στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης. Στην Πάτρα, μίλησαν ο -κοινός υποψήφιος δήμαρχος ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ της πόλης- Βασίλης Αϊβαλής και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παππάς.

Αριστερά

Από το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, δεν λείπουν πρόσωπα με τα οποία συμπορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια – γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν κλείνει την πόρτα στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Στα Ιωάννινα θα είναι ο διευθυντής του γραφείου του και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχάλης Καλογήρου, στη Θεσσαλονίκη ο Διονύσης Τεμπονέρας, στην Πάτρα και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Προφανώς υπάρχουν και τα νέα πρόσωπα που αναμένεται να βγουν μπροστά, όπως είναι η επικεφαλής του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, Ευγενία Φωτονιάτα, αλλά και η δικηγόρος, Θεώνη Κουφονικολάκου.