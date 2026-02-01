Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι διαφοροποιεί τη στάση του...

Επίτιμος δημότης Καλαμάτας τη Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής.

Στην ομιλία του, όπως πληροφορούμαστε, δεν πρόκειται να αφήσει αιχμές κατά της κυβέρνησης για τις πολιτικές της. Ίσως πει κάτι για τα εθνικά θέματα, χωρίς και εκεί να ασκήσει κριτική.

Αυτό, όπως σημειώνουν πηγές που γνωρίζουν, δεν σημαίνει πως διαφοροποιεί τις έως τώρα θέσεις του.

Ίσως δε στην ομιλία του για την ανάδειξή του σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας δεν ευχαριστήσει τον Αντώνη Σαμαρά.

Και αυτό καθώς την πρόταση για την ανάδειξή του ως επίτιμου δημότη στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν την έκανε ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός αλλά ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος.

Ανεξαρτήτως βεβαίως αν πίσω βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς...

Β.Σκ.