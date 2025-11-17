Η οροσειρά της Ελλάδας, στη βορειοαναταλική πλευρά της Καλαμπάκας με τοπίο που θυμίζει παραμύθι.

Η Καλαμπάκα η πόλη στη δυτική Θεσσαλία, χτισμένη στους πρόποδες των επιβλητικών βράχων των Μετεώρων, γνωστή για τη φυσική ομορφιά της, τον εμβληματικό σημείο θρησκευτικής αναφοράς και τα μοναστήρια, ενώ θεωρείται ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδας. Οροσειρές, ποτάμια και δάση πλαισιώνουν την Καλαμπάκα, δημιουργώντας ένα εμβληματικό τοπίο.

Βρίσκεται ανάμεσα στον ποταμό Πηνειό και τους βράχους των Μετεώρων. Το φυσικό τοπίο είναι εντυπωσιακό: τεράστιοι πυλώνες ψαμμίτη υψώνονται αμέσως πάνω από την πόλη, ενώ πίσω της, απλώνεται το ορεινό σύστημα των Αντιχασίων και δυτικότερα στέκουν οι πρόποδες της Πίνδου.

Η εντυπωσιακή οροσειρά της Καλαμπάκας

Ο λόγος λοιπόν για τα Αντιχάσια Όρη που βρίσκονται στην δυτική πλευρά της Θεσσαλίας, βόρεια – βορειοανατολικά της Καλαμπάκας όπου δημιουργεί μία μορφή άτυπων, φυσικών συνόρων μεταξύ της Θεσσαλικής πεδιάδας, τα Μετέωρα, τα όρη Χάσια και την Κοζάνη, ενώ διοικητικά ανήκει στο Νομό Τρικάλων και Λαρίσης.

Το υψομετρικό της σημείο, αγγίζει μέχρι και τα 1.424 μέτρα, με την κορυφή Τσούκα ή Ζάρα, να ξεχωρίζει. Η οροσειρά, χαρακτηρίζεται από μέτριους σχηματισμούς στη νότια πλευρά, με απόκρημνα σημεία στα βόρεια και πολλαπλές χαράδρες, ρεματιές, ασβεστολιθικές εξάρσεις και μικρά οροπέδια.

Η περιοχή αποτελεί μέρος του ορεινού συστήματος της Πίνδου με γεωλογικές ιδιαιτερότητες που συνδέονται με τους σχηματισμούς των Μετεώρων.

Τέλος, τα ορεινά σημεία των Αντιχασίων, απλώνεται ανάμεσα στα Βερδικούσια και το Λογγά, ενώ σε σημείο που θεωρείται οροπέδιο, στέκει σε ύψος, ένα εμβληματικό δενδρόσπιτο απαράμιλλης ομορφιάς. Αν και η κατασκευή δεν ενδείκνυται για διαμονή λόγω φθορών, η θέα που δημιουργείται στο σημείο είναι μοναδική.

Το φθινόπωρο, τα χρώματα της φύσης, «παίζουν» μεταξύ του καφέ, του πορτοκαλί και του κόκκινου, ενώ τα ψηλά δέντρα πλαισιώνουν το σημείο και το δεντρόσπιτο έρχεται σε απόλυτη αρμονία με τη φύση.

