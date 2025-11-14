Μικρά χωριουδάκια κοντά στην Αθήνα για μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.

Αν και η Αθήνα, αποτελεί θεωρητικά το «κέντρο» της χώρας, όντας πρωτεύουσα της Ελλάδας και χαρακτηρίζεται κυρίως από τους γρήγορους ρυθμούς ζωής και τον αυξημένο πληθυσμό της, ήταν και είναι μία άκρως ιστορική πόλη.

Ταυτόχρονα, σε κοντινές αποστάσεις από το κέντρο της πρωτεύουσα, διατηρούνται μέχρι και σήμερα, μοναδικής ομορφιάς προορισμοί και χωριά που κρατούν την ταυτότητά τους στο πέρασμα του χρόνου.

Από την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και προς τον Παρνασσό, σε κοντινές αποστάσεις, ξεδιπλώνονται τοπία, αψεγάδιαστης ομορφιά που αξίζει να επισκεφτείτε.

Το χειμώνα, οι καλύτερες εκδρομές γίνονται μέσα στα δάση, σε γραφικά χωριά και κωμοπόλεις – έξω από την Αθήνα που μοιάζει σα να έχει σταματήσει ο χρόνος σε μία «αγνή εποχή».

Τα χωριά – «όνειρο» για σύντομες αποδράσεις από την Αθήνα

Κεφαλάρι – Ορεινή Κορινθία:

Το μαγευτικό χωριό Κεφαλάρι, γνωστό παλαιότερα ως «Ντούσια», βρίσκεται στην Ορεινή Κορινθία, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Ζηρεία, σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων.

Αν και μέχρι το 1940, ο πληθυσμός του, έδειχνε πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής, με 1.200 κατοίκους, σταδιακά, αυτό άρχισε να φθίνει, με αποτέλεσμα να κρατά στο σήμερα ακέραιο τον χαρακτήρα του τότε. Πιθανά, αυτό να είχε και ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό που έχει κερδίζει καθώς πλέον θεωρείται «παραδοσιακός οικισμός».

Το Κεφαλάρι, απέχει μόλις 130 χιλιόμετρα από την Αθήνα με αποτέλεσμα να θεωρείται ένας προσβάσιμος και μαγευτικός τόπος.

Η αρχιτεκτονική, διατηρείται μέχρι και σήμερα στην παραδοσιακή μορφή της με πέτρινες κατοικίες και την χαρακτηριστική πλατεία, που στο κέντρο της στέκει για περισσότερο από 130 χρόνια, ο εμβληματικός πλάτανος. Πλησίον της πλατείας υπάρχει πετρόκτιστη εκκλησία καθώς και παραδοσιακή πέτρινη βρύση με τρεχούμενα νερά και παραδοσιακά μαγαζιά που δημιορυγούν την ιδανική ατμόσφαιρα.

Γκούρα - Ορεινή Κορινθία:

Το χωριό Γκούρα, βρίσκεται βορειοδυτικά του Φενεού, χτισμένο στις πλαγιές του όρους ζηρεία, σε υψόμετρο περίπου 950 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και σε απόσταση περίπου 2. 30 ωρών από την Αθήνα.

Πιθανά, η ονομασία «Γκούρα» νε προέρχεται από την αρβανίτικη λέξη «γκούρα» που σημαίνει πέτρα, προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο το βραχώδη – κυρίαρχο στοιχείο του χωριού. Παρά το γεγονός πως παλαιότερα, είχε κερδίσει έναν σημαντικό αριθμό κατοίκων, έχοντας δημιουργήσει μία κοινότητα, πλέον έχει περίπου 230 κατοίκου, αρκετοί για να κρατήσουν τον «παλμό» του χωριού και να διατηρήσουν την παραδοσιακή αρχοντιά του.

Η πλατεία της Γκούρα, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του χωριού, καθώς εκεί διατηρούνται κτήρια από τον 19ο αιώνα και ο γύρω τόπος χτισμένος από πέτρα.

Το χωριό προσφέρει ένα πιο «ορεινό», απομακρυσμένο αλλά γαλήνιο περιβάλλον – και μία θέα που θυμίζει τοπία στο εξωτερικό.