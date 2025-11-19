Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων σχολικών ημερών που θα δώσουν σκυτάλη σε κλειστά σχολεία για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Μετά την τριήμερη «ανάσα» άνευ μαθημάτων λόγω του Πολυτεχνείου οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία και πλέον αδημονούν για τον ερχομό των Χριστουγέννων 2025 που σηματοδοτούν την πρώτη πολυήμερη διακοπή από τις σχολικές υποχρεώσεις.

Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία και ξεκινούν οι διακοπές των μαθητών

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα σχολεία θα κλείσουν για τα Χριστούγεννα στις 23 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, προπαραμονή της μεγάλης γιορτής. Για περίπου δύο εβδομάδες ήτοι 16 μέρες οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα μείνουν τάξεων, αφού το πρώτο κουδούνι του 2026 θα χτυπήσει την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Η 6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων αποτελεί επίσημη αργία, ενώ και η 7η Ιανουαρίου κάθε χρόνο βρίσκει τα σχολεία κλειστά.

Οι εμβόλιμες σχολικές μέρες που οι μαθητές «χάνουν» μάθημα

Παρόλο που μας χωρίζει σχεδόν ένας μήνας από το λουκέτο των σχολείων για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές εντούτοις οι προσεχείς μέρες επιφυλάσσουν για τους μαθητές ευκαιρίες να «χάσουν» μάθημα αξιοποιώντας το σχολικό χρόνο για εκπαιδευτικές δράσεις και συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ειδικότερα, δύο νέες ημέρες χωρίς μαθήματα φέρνει η εγκύκλιος – κάλεσμα που στάλθηκε στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026». Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στις 26 Νοεμβρίου στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και η Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στους εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, με σκοπό τη διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας και την καλλιέργεια των αξιών του Ολυμπιακού Πνεύματος, κάλεσαν τα σχολεία να συμμετάσχουν ενεργά στις δύο αυτές σημαντικές εκδηλώσεις που συνδέουν την Ελλάδα με το παγκόσμιο Ολυμπιακό Κίνημα. Η ανταπόκριση ήταν ενθουσιώδης και έτσι τα «τυχερά» Δημοτικά και Γυμνάσια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου θα παρακολουθήσουν από κοντά την Τελετή Αφής της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου, ενώ τα σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής την Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου. Όπως διευκρινίζεται, δεν πρόκειται για σχολική αργία ή αναστολή μαθημάτων, αλλά για εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις τελετές, να γνωρίσουν την ιστορία και τις αξίες του Ολυμπισμού και να συμμετάσχουν σε πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα που ενισχύουν το Ολυμπιακό πνεύμα.

Η συμπερίληψη μπαίνει στις τάξεις ανήμερα την Παγκόσμιας Ημέρας ΑμεΑ

Βέβαια υπάρχει ακόμη μια μέρα κάλεσμα για διαφοροποίηση του σχολικού προγράμματος και ευαισθητοποιήσης της μαθητικής κοινότητας. Με εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθορίζεται μια διαφορετική σχολική μέρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία ωστόσο το πρόγραμμα των μαθημάτων θα προσαρμοστεί ώστε να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμπερίληψης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχολικές μονάδες καλούνται να προγραμματίσουν εκδηλώσεις, οργανωμένα παιχνίδια, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Στόχος είναι η καλλιέργεια σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας και η ενημέρωση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.