Οι βροχές των τελευταίων ημερών επιβάρυναν την κατάσταση του σχολείου, με την πτώση σοβάδων να προβληματίζει γονείς και μαθητές.

Η κακοκαιρία που σάρωσε την Κρήτη τις τελευταίες μέρες με τις δυνατές βροχές και καταιγίδες προκάλεσε προβλήματα στο Δημοτικό Σχολείο Γουρνών στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να «πέσουν» σοβάδες σε τμήματα του σχολικού κτηρίου.

Ευτυχώς, οι σοβάδες έπεσαν σε αποθήκη του παραρτήματος «Ειρήνη», όπου στεγάζονται οι τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’, και όχι στις αίθουσες διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τραυματισμοί των μαθητών. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό αύριο, σύμφωνα με το cretalive.gr, ενώ ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου εξετάζει άμεσα τρόπους για την αποκατάσταση του χώρου και τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Γονείς τόνισαν πως είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, επισημαίνοντας την ασφάλεια των παιδιών ως κύριο μέλημα.

Από «θαύμα» γλίτωσαν τα χειρότερα οι μαθητές