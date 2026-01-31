Το Σάββατο 31 Γενάρη ολοκληρώθηκε, μετά από πλούσια συζήτηση δύο ημερών, το Α’ Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ.

«Το Σάββατο 31 Γενάρη ολοκληρώθηκε, μετά από πλούσια συζήτηση δύο ημερών, το Α’ Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, που αφορούσε στον Απολογισμό δράσης της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (ΚΕΟΕ) και τον Προγραμματισμό Δράσης ως το 23ο Συνέδριο.

Μίλησαν συνολικά 85 Σύνεδροι. Στη συζήτηση εκφράστηκε η ουσιαστική συμφωνία με τις Θέσεις και την Εισήγηση της ΚΕ, μεταφέρθηκε σημαντική πείρα από τη δράση όλων των Οργανώσεων Περιοχής για τα εργατικά λαϊκά προβλήματα.

Με αφετηρία τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, ο προβληματισμός επικεντρώθηκε στο κεντρικό θέµα του 22ου Συνεδρίου, που ήταν το πώς όλη η λειτουργία του Κόµµατος, η κατάσταση των δυνάµεών του θα εναρµονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσµατικούς ρυθµούς µε το επαναστατικό του Πρόγραµµα και το Καταστατικό του, ώστε να είναι πραγµατικά «κόµµα παντός καιρού», «κόµµα έτοιµο για όλα», ως στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθηµερινή του δράση και προσφορά, συνεγείροντας τις εργατικές - λαϊκές συνειδήσεις, καθοδηγητής της πάλης του λαού µας για τον σοσιαλισµό.

Η Εισήγηση της ΚΕ και η τελική ομιλία εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, υπερψηφίστηκαν ομόφωνα. Επίσης, ομόφωνα υπερψηφίστηκε και η Εισήγηση της ΚΕΟΕ.

Το 22ο Συνέδριο υπερψήφισε επίσης ομόφωνα την Πολιτική Απόφαση του Συνεδρίου, με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα του Κόμματος έως το 23ο Συνέδριο. Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται με βάση την Ημερήσια Διάταξη και το χρονοδιάγραμμα.

Με την ολοκλήρωση του Α’ Θέματος πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των Κομματικών Οργανώσεων που διακρίθηκαν στην άμιλλα στρατολογίας - οικοδόμησης και διακίνησης του Ριζοσπάστη το 2025, προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου.

Για την άμιλλα στρατολογίας - οικοδόμησης βραβεύτηκαν: 1η η Κ.Ο. Κρήτης, 2η η Κ.Ο. Ηπείρου – Κέρκυρας – Λευκάδας και 3η η Κ.Ο. Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, για την προσπάθεια αύξησης της διακίνησης του Ριζοσπάστη βραβεύτηκαν: 1η η Κ.Ο. Αττικής, 2η η Κ.Ο. Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας , 3η η Κ.Ο. Δυτικής Ελλάδας».