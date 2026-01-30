Θα κάνουν άλλα κόμματα «χειρότερα από τον Μητσοτάκη»;

Πολύ ενδιαφέρουσες η εισαγωγική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, όπως και η εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ προς το Συνέδριο του κόμματος, όχι μόνο για την πορεία της χώρας και το τι συμβαίνει σε αυτή αλλά και για το πώς ο Περισσός «διαβάζει» τις κοσμογονικές εξελίξεις στον κόσμο.

Με μια υπερβολή. Είπε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής:

«Μόνο σε χάσιμο πολύτιμου χρόνου για τον ελληνικό λαό οδηγούν οι βαθιά λαθεμένες και εξίσου αποπροσανατολιστικές προτάσεις κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης περί δήθεν «προοδευτικών μετώπων», «δημοκρατικών», «κεντροαριστερών» συμμαχιών, προκειμένου -λένε στην ουσία- να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Μητσοτάκη που θα κάνει όμως τα ίδια και χειρότερα με τον Μητσοτάκη, τα βάση τα ανακοινωθέντα ήδη προγράμματά τους, αφού τα βασικά βάθρα της αντιλαϊκής πολιτικής παραμένουν ήδη άθικτα».

Το ΚΚΕ δεν έχει κρύψει ποτέ τις θέσεις του για τα άλλα κόμματα πέραν της ΝΔ. Και ότι παρά τις διαφορές τους, όπως λέει, ακολουθούν την ίδια πολιτική. Όμως ότι θα κάνουν "χειρότερα από τον Μητσοτάκη" δεν το λέει- και αν το έλεγε θα κατηγορούνταν ότι "κάνει πλάτες" στο Μαξίμου, που δεν κάνει.

Συνεπώς ένα λεκτικό λάθος;

Β.Σκ.