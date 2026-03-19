Σημαντικές απώλειες καταγράφονται στις αγορές πολύτιμων μετάλλων, καθώς χρυσός και ασήμι βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός ευρύτερου κύματος ρευστοποιήσεων την Πέμπτη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις πληθωριστικές πιέσεις που απειλούν την παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν περίπου κατά 5%, με την τιμή spot να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Ακόμη πιο έντονες ήταν οι πιέσεις στο ασήμι, το οποίο σημείωσε απώλειες κοντά στο 10%, με τα futures να υποχωρούν έως και 12%.

Η πτώση δεν περιορίστηκε στα ίδια τα μέταλλα, αλλά επεκτάθηκε και στον ευρύτερο κλάδο εξόρυξης και στα σχετικά επενδυτικά προϊόντα. Μετοχές μεγάλων μεταλλευτικών εταιρειών κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, ενώ ETFs που συνδέονται με το ασήμι και τον χρυσό σημείωσαν διψήφιες πτώσεις πριν το άνοιγμα της αγοράς. Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός δείκτης βασικών πόρων Stoxx Europe υποχώρησε αισθητά, αντανακλώντας τη γενικευμένη αποστροφή ρίσκου.

Το κύμα πωλήσεων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα «risk-off», με τις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων να κινούνται πτωτικά. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της, ενισχύοντας τους φόβους για ενεργειακό σοκ και περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέγραψαν άνοδο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά από επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και το Κατάρ.

Την ίδια ώρα, οι κεντρικές τράπεζες τηρούν στάση αναμονής απέναντι στις εξελίξεις. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση, ενώ αντίστοιχη στάση κράτησε και η Τράπεζα της Ιαπωνίας, τονίζοντας ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν πλέον ανοδική κατεύθυνση. Ανάλογες αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας και από ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες.

Παρά το γεγονός ότι χρυσός και ασήμι είχαν καταγράψει εντυπωσιακά ράλι το 2025, με ετήσια άνοδο 66% και 135% αντίστοιχα, η εικόνα το 2026 χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα. Ιδιαίτερα το ασήμι είχε ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα στα τέλη Ιανουαρίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση εδώ και δεκαετίες.