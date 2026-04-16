Ανοδικά κινούνται την Πέμπτη οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων στις διεθνείς αγορές, με τον χρυσό να ενισχύεται στα 4.846,40 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 0,47% ή 22,80 μονάδων, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές και συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Θετική είναι η εικόνα και για το ασήμι, το οποίο σημειώνει κέρδη 1,03% και διαμορφώνεται στα 80,45 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που διατηρεί ο κλάδος των πολύτιμων μετάλλων.

Ισχυρά κέρδη σημειώνει και η πλατίνα, η οποία διαπραγματεύεται στα 2.148,70 δολάρια, αυξημένη κατά 0,85%, ενώ το παλλάδιο ενισχύεται κατά 0,60% στα 1.598,00 δολάρια.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει ευρεία ανοδική τάση στην αγορά μετάλλων, καθώς οι επενδυτές τοποθετούνται τόσο σε πολύτιμα όσο και σε βιομηχανικά commodities, αναζητώντας αφενός ασφαλή επενδυτικά καταφύγια και αφετέρου έκθεση σε πρώτες ύλες με αναπτυξιακές προοπτικές.

Οι πρόσφατες κινήσεις σε χρυσό και ασήμι συνιστούν κυρίως ήπια κατοχύρωση κερδών μετά τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων συνεδριάσεων, με την αγορά να παραμένει στραμμένη στις επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής και των πληθωριστικών πιέσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές εμπορευμάτων, με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ να διατηρούν την αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υποστηρικτικές, ενισχύοντας τις πληθωριστικές προσδοκίες και επηρεάζοντας τις εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς, η πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve εντός του έτους διαμορφώνεται στο 31%, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η διατήρηση υψηλών επιτοκίων περιορίζει παραδοσιακά την ελκυστικότητα του χρυσού, αυξάνοντας το κόστος διακράτησης μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων.