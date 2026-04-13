Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν τη Δευτέρα σε χαμηλό σχεδόν μίας εβδομάδας, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβάρυναν το κλίμα στις αγορές πολύτιμων μετάλλων, περιορίζοντας τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εντός του έτους.

Η τιμή spot του χρυσού κατέγραψε πτώση 0,6% στο άνοιγμα των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, διαμορφούμενη στα 4.718,98 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου σημείωσαν απώλειες 1%, στα 4.742 δολάρια.

Η πίεση στον χρυσό εντάθηκε καθώς το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες για περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των ενεργειακών τιμών αναγκάζουν τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τις προβλέψεις τους για τη νομισματική πολιτική της Fed, με τις αγορές πλέον να θεωρούν εξαιρετικά περιορισμένες τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων το 2026.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο έναντι του πληθωρισμού, η προοπτική διατήρησης υψηλών επιτοκίων λειτουργεί ανασταλτικά για το πολύτιμο μέταλλο, καθώς μειώνει την ελκυστικότητά του έναντι τοποθετήσεων με απόδοση.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 2,2% στα 74,23 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κατέγραψε πτώση 0,5% στα 2.034,95 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κινήθηκε ανοδικά κατά 1%, φθάνοντας τα 1.535,77 δολάρια ανά ουγγιά.