Σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε τις υποκλοπές, εμφανίστηκε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εκπομπή στο MEGA.

«Αν θέλετε την πολιτική εκτίμησή μου, είμαι 100% σίγουρος ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε τις υποκλοπές. Διότι είναι στις αρχές του, και του κ. Μητσοτάκη και άλλων, ότι βεβαίως πρέπει να παρακολουθούμε για διάφορους λόγους και πολιτικούς» λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας για το σκάνδαλο των υποκλοπών στη Ράνια Τζίμα, στο πλαίσιο της συζήτησής τους για την ενότητα interviews του in.

«Δεν γίνεται να μην ξέρει», τονίζει κα προς επίρρωση των λεγομένων του αναφέρεται και στην ομολογία του Ταλ Ντίλιαν της Intellexa στο MEGA, ότι η εταιρεία παρέχει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει «και ποινικές εκτός από πολιτικές ευθύνες», λέει ο κ. Κουτσούμπας και ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση των ευθυνών. Το ΚΚΕ θα ζητήσει και σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το θέμα.

Στο στόχαστρο του Δημήτρη Κουτσούμπα μπαίνουν πάντως και τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη που υπήρξε θύμα των υποκλοπών συμπεριλαμβανομένου: «ψήφισε όμως το θεσμικό πλαίσιο που ως δόγμα έχει ‘ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων’. Άρα λοιπόν σκέφτεσαι τι κάνεις πριν το κάνεις γιατί μετά γίνεσαι εσύ θύμα», λέει, προσθέτοντας ότι την τελευταία δεκαετία έχουν δοθεί 100.000 άδειες από την Εισαγγελία για παρακολούθηση προσώπων.

Δεν παραλείπει δε να αναφερθεί στην παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ , στηλιτεύοντας τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων που δεν πίεσαν για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το σύστημα βρίσκει πάντα διεξόδους

Με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και χωρίς να λείπουν οι φράσεις που συνήθως γίνονται σλόγκαν αναλύει ο Δημήτρης Κουτσούμπας το πολιτικό σκηνικό στην παρούσα συγκυρία. Δεν συμμερίζεται καθόλου την αγωνία περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα έχει διεξόδους. Μπορεί να βρει. Ίσως η χώρα να μην έχει διακυβέρνηση με τον τρόπο που συνήθως υπάρχει μέχρι σήμερα, τα 50 και πλέον χρόνια της μεταπολίτευσης» όπου κυριάρχησε ο δικομματισμός.

Εκφράζοντας τις γνωστές θέσεις του ΚΚΕ ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «η σοσιαλδημοκρατία διεθνώς, ειδικότερα στην Ευρώπη και πιο πολύ στην Ελλάδα, έχει φθαρεί. Βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Και γιατί κυβέρνησε και πήρε κυβερνήσεις με συνθήματα πολύ προωθημένα, ριζοσπαστικά, τα οποία τα έκανε φύλλο και φτερό, τα πέταξε στην άκρη απ’ την άλλη μέρα κιόλας, και αυτό ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθησαν αντιλαϊκές πολιτικές, αντίστοιχες με τις δεξιές που μέχρι τότε κατήγγειλαν». Προσθέτει ότι η σοσιαλδημοκρατία «βρίσκεται σήμερα σε μια στρατηγική ταύτιση και ενιαία πορεία με τους χώρους της δεξιάς, τη Νέα Δημοκρατία, τα φιλελεύθερα κόμματα στην Ευρώπη».

Ο κ. Κουτσούμπας προεξοφλεί ότι η ΝΔ ούτε στα όνειρα της δεν θα πετύχει αυτοδυναμία, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία, κάτι άλλωστε, που όπως λέει, ζητούν ισχυρές φωνές μέσα από το ίδιο το κόμμα.

Δεν αποκλείει δε να μην στηθεί καν δεύτερη κάλπη και να υπάρξει συμφωνία για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, «λόγω του πολέμου, της κατάστασης της δύσκολης που υπάρχει, της επικείμενης οικονομικής κρίσης που πάλι είμαστε, πιθανώς και κάποιων εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά και λοιπά». Σπεύδει δε να προσθέσει ότι διαθέσιμοι για ένα τέτοιο σχέδιο «υπάρχουν πάρα πολλοί στα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Τονίζοντας ότι ουσιαστικά έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο, ο κ. Κουτσούμπας προβλέπει ότι οι εξελίξεις θα είναι ταχύτερες από το φθινόπωρο και μετά «γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτή η πρώτη φάση αναμόρφωσης αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος».

«Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι από ό,τι φαίνεται ότι θα ‘ναι με αυτή τη σύνθεση όλα τα κόμματα στις εκλογές τις ερχόμενες» λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και αναφέρεται όχι ομολογουμένως με θετικά λόγια στα νέα κόμματα που αναμένονται, της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

Ενδιαφέρον, αν και δεν κρύβει κάποια έκπληξη, έχει η απάντηση του κ. Κουτσούμπα κληθείς να σχολιάσει την προτροπή Τσίπρα για προσπάθεια εύρεσης κοινού τόπου μεταξύ των κομμάτων που βρίσκονται στα αριστερά της ΝΔ προκειμένου να υπάρξει ένας ισχυρός διαφορετικός πόλος. «Εμείς ακούμε το διαφορετικό πόλο και την εναλλακτική μόνο που έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη για το ποιος πρέπει να είναι αυτός ο πόλος και αυτή η εναλλακτική», λέει ο κ. Κουτσούμπας για να καταλήξει ότι οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες και θα πρέπει ο ίδιος ο λαός να δώσει την απάντηση, «πρέπει να στραφεί ενάντια σε όλους αυτούς και να φτιάξει το δικό του μέτωπο, τη δική του συμμαχία, το δικό του εναλλακτικό πόλο, μέσα στο κίνημα».

Σε ότι αφορά τα ποσοστά του ΚΚΕ στις δημοσκοπήσεις ο κ. Κουτσούμπας εστιάζει όχι στα ποσοτικά αλλά στο «ποιοτικό στοιχείο» που είναι η σταθερότητα του ποσοστού σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης. «Δηλαδή το ΚΚΕ δεν είναι κόμμα ασανσέρ» σημειώνει.

Η συζήτηση ολοκληρώνεται με αναφορά στις συγκλονιστικές φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή.

«Ιδιαίτερα αυτή η τελευταία φωτογραφία είναι συγκλονιστική. Αυτή που φεύγουν ήδη οι σφαίρες, έχουν πυροβολήσει δηλαδή φαίνεται ο καπνός απ’ τα όπλα και είναι όρθιοι ακόμα, δεν τους έχουν αγγίξει για να πέσουν κάτω. Και πώς στέκονται αγέρωχοι. Αυτό είναι οι κομμουνιστές. Γι’ αυτό ήταν, είναι ήρωες, αγωνιστές, Έλληνες, ακριβώς επειδή ήταν κομμουνιστές».