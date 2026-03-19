Ενώπιον της 1ης Τακτικής Ανακρίτριας βρίσκεται αυτή την ώρα ο 19χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ που έχασε τη ζωή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα σε σύνδεσμο φίλων του ‘Αρη στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη καθώς ερευνάται σύνδεση με την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου πριν από μία εβδομάδα στην Καλαμαριά. Την έρευνα διεξάγουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος ενώ για την πορεία της συγκεκριμένης έρευνας ενημερώνεται διαρκώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, αίτημα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τα δύο πρόσωπα που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ, υπέβαλε η υπεράσπιση του 23χρονου που κατηγορείται ως δράστης της ανθρωποκτονίας και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Το αίτημα υποβλήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία και αφορά την άσκηση δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα). Προς την κατεύθυνση αυτή η πλευρά του 23χρονου επικαλείται – όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές – τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στην οποία υπεβλήθη και φέρεται να περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα. Ο 23χρονος, απολογούμενος χθες στην ανακρίτρια, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του.

Μέχρι στιγμής τα δύο πρόσωπα από την παρέα του 20χρονου διώκονται για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας, της διακεκριμένης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Μεταξύ αυτών είναι 19χρονος που απολογείται ενώπιον της 1ης Τακτικής Ανακρίτριας αυτή την ώρα και ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ που έχασε τη ζωή του. Παράλληλα το δεύτερο άτομο της παρέας αναζητείται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh6s2snrwzkp?integrationId=40599y14juihe6ly}