Δήλωση-βόμβα του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Ράνια Τζίμα.

Ο πρωθυπουργός ήξερε για τις υποκλοπές και μάλλον τις ζήτησε ο ίδιος! Στην εκτίμηση αυτή προχώρησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στο in.gr και τη Ράνια Τζίμα. Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε πως ο πρωθυπουργός γνώριζε για τις υποκλοπές και εκεί έριξε την ...βόμβα: «Δεν το ξέρω αν ζήτησε. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Αν θέλετε, πολιτική εκτίμηση κάνω, είμαι 100% σίγουρος ότι ζήτησε».

Ο διάλογος της Ράνιας Τζίμα με τον Δημήτρη Κουτσούπμα έχει ως εξής:

- Εγώ ξεκίνησα να σας ασκήσω μια μικρή πίεση εκεί για το τι έχετε κάνει, για να μπούμε λίγο στην ουσία της υπόθεσης.

- Οχι, και πάλι τώρα ζητάμε και Εξεταστική Επιτροπή, ζητάμε επίσης και Προανακριτική Επιτροπή να γίνει, να ξεκινήσει, όπως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε ζητήσει, είναι ανοιχτό το ζήτημα, ζητάμε και για τις υποκλοπές να γίνει Προανακριτική Επιτροπή. Θεωρούμε ότι έπρεπε απαραίτητα να κληθεί ο κ. Μητσοτάκης στην Εξεταστική Επιτροπή. Αρνήθηκαν πάρα πολλούς μάρτυρες...

- Τι ευθύνη έχει στην υπόθεση;

- Εχει τεράστια ευθύνη. Ηξερε. Ηταν καταρχήν στο περιβάλλον του όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν.

- Ηξερε ή ζήτησε;

- Ναι, δεν το ξέρω αν ζήτησε. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Αν θέλετε, πολιτική εκτίμηση κάνω, είμαι 100% σίγουρος ότι ζήτησε, διότι είναι αρχή του, και του κυρίου Μητσοτάκη και άλλων, ότι βεβαίως πρέπει να παρακολουθούμε, για λόγους διάφορους, και πολιτικούς. Εντάξει, εδώ μέσα βάζουν και την εθνική ασφάλεια, που δεν είναι έτσι.

- Εδώ μας δίνετε μία είδηση, Γραμματέα. Εγώ δεν θυμάμαι να σας έχω ξανακούσει να το λέτε αυτό. Λέτε λοιπόν ότι είστε 100% σίγουρος ότι ζήτησε τις υποκλοπές ο κ. Μητσοτάκης. Αρα, ζήτησε να παρακολουθείται και ο αρχηγός του στρατεύματος;

- Καταρχάς, δεν γίνεται να μην ξέρει, και αν ξέρει σημαίνει ότι έδωσε το ΟΚ, αυτά δεν γίνονται αυθαίρετα σε ένα κράτος, και εντάξει, και η Ελλάδα είναι δομημένο αστικό, καπιταλιστικό κράτος. Εχει τις υπηρεσίες, έχει τα υπουργεία, έχει την κυβέρνησή του, έχει τον πρωθυπουργό ο οποίος ηγείται, δεν γίνεται να μην ξέρει. Δηλαδή, ο πιο απλός άνθρωπος το καταλαβαίνει αυτό.

- Σας πήγα ένα βήμα πιο πέρα και με ακολουθήσατε. Οχι αν ξέρει, αν ζήτησε.

- Δεν το αποκλείω. Δεν το ξέρω να σας πω, αν μου πείτε πάλι, όπως μου λέγανε για το άλλο «έχετε καμιά πληροφορία, τι στοιχεία έχετε». Πολιτική εκτίμηση κάνω.

Όπως καταλαβαίνετε η συζήτηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών μόλις ξεκινά...

Β.Σκ.