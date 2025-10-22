Όλυμπος – Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, ένας «ζωντανός μύθος».

Ο Όλυμπος, ίσως και να αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ελλάδας, με το υψόμετρό του να αγγίζει τα 2.918 μέτρα, και τη φύση να τον κυριεύει από άκρη σε άκρη.

Πρόκειται για το υψηλότερο σημείο της χώρας, που φιλοξενεί πλούσια σημεία της μυθολογίας αλλά και της ιστορίας και είναι άμεσα συνυφασμένος με την Αρχαία Ελλάδα- αλλά και την άγρια φύση.

Η κορυφή του ονομάζεται Μύτικας, και για πολλούς ορειβάτες θεωρείται στόχος να τον κατακτήσουν, ωστόσο ακολουθούν και άλλες κορυφές, όπως το Σκολιό στα 1.911 μέτρα, το Στεφάνι, 2.909 και τη Σκάλα, με υψόμετρο 2.866 μέτρα.

Κάθε γωνιά του Ολύμπου, κάθε πέρασμα, κάθε χαράδρα και πλαγιά, έχει να προσφέρει την απόλυτη μαγεία σε κάθε έναν που τον περπατάει και χαρακτηρίζεται τόσο από τα ψηλά του δάση – όσο και από τα αλπικά του τοπία όσο το υψόμετρο ανεβαίνει.

Στην αρχαιότητα, ο Όλυμπος, υπήρξε η κατοικία τον 12 θεών, εκεί όπου κατοικούσε ο Δίας – πάνω από τη γη και κάτω από τον ουρανό. Υπήρξε για χρόνια απρόσιτος στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να γίνει σημείο αναφοράς για τη μυθολογία και φιλοξένησε της μάχες των Τιτάνων – έναντι των θεών.

Για ποιος λόγους αξίζει να περπατήσετε τον Όλυμπο;

Στον Όλυμπο υπάρχουν αρκετοί ποταμοί και ρέματα που πηγάζουν από τις πλαγιές του και διατρέχουν τις γύρω περιοχές, δημιουργώντας φαράγγια, καταρράκτες και πλούσια βλάστηση. Ένας από του πιο γνωστούς είναι ο Ενιπέας- όπου κατά την μυθολογία εκεί ο θεός Απόλλωνας – ερωτεύτηκε τη Νύμφη Δάφνη.

Στις πλαγιές του, μέχρι και σήμερα, φιλοξενεί μικρά και άκρως γοητευτικά – πετρόχτιστα χωριά, που διατηρούν ακέραιο το χαρακτήρα τους στο πέρασμα των χρόνων, ενώ μπορείτε να περιηγηθείτε στις ομορφιές του – μέχρι ένα σημείο- και με αμάξι.

Ο Όλυμπος λοιπόν, αποτελεί πόλο έλξης για φυσιολάτρες και ορειβάτες, ενώ αναπόφευκτα αξίζει μια ευκαιρία να τον ανακαλύψετε.

Διαθέτει αρκετά ορειβατικά καταφύγια, που εξυπηρετούν πεζοπόρους και ορειβάτες σε διαφορετικά υψόμετρα και πλευρές. Συνολικά στον αριθμό είναι 9, μαζί με αυτά που θεωρούνται «εκτάκτου ανάγκης».

Η πεζοπορία στον Όλυμπο – μια εμπειρία ζωής:

1. Όσο περπατάτε στα μονοπάτια του βουνού, έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε ομορφιές που δεν είναι εύκολο να περιγραφούν. Ψηλά δέντρα, δάση και απότομες ανηφόρες. Βράχια και πετρώματα που στέκουν στο σημείο επί αιώνες και εικόνες που συνδυάζουν την θάλασσα από ψηλά και την κυριαρχία της φύσης.

2. Η σωματική κόπωση, φαίνεται να μηδενίζεται όταν η θέα από το βουνό κυριεύει μπροστά σας, ενώ ο στόχος να φτάσετε πιο κοντά στην κορυφή, προσφέρει την απαραίτητη ώθηση για να σταθείτε, να πιείτε νερό και να πάρετε δυνάμεις από ένα γρήγορο σνακ προτού συνεχίσετε. Οι ήχοι από τη φύση, συνοδεύουν κάθε βήμα, ενώ τα μουλάρια με τον οδηγό τους που μεταφέρουν τις προμήθειες προς τα καταφύγια έχουν πάντοτε προτεραιότητα τόσο στην ανάβαση – όσο και στην κατάβαση.

3. Η διαμονή στα καταφύγια του Ολύμπου θυμίζει πενταήμερη – σχολική εκδρομή, καθώς όλοι οι αναβάτες και όσοι το συντηρούν- γίνονται συχνά μια μεγάλη παρέα, μακριά από τη βοή του κόσμου. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων- δημιουργούν συζητήσεις και αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για πάντα.

4. Το φαγητό στο καταφύγιο, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά κίνητρα αν θελήσετε να ανεβείτε στον Όλυμπο. Οι μυρωδιές θυμίζουν την κουζίνα της μαμάς, ενώ η κόπωση εξαφανίζεται όταν σερβίρεται μπροστά σας η μακαρονάδα και την απολαμβάνετε σε ένα από τα ψηλότερα σημεία της χώρας.

5. Φυσικά, το αίσθημα της «νίκης» όταν φτάνετε στην κορυφή, είναι ανεκτίμητο. Ο κόπος σας ανταμείβετε όταν ξέρετε πως έχετε φτάσει στον προορισμό σας, ενώ είναι πιθανό να επιβραβεύετε τον εαυτό σας για μέρες για το συγκεκριμένο σας κατόρθωμα – και όχι άδικα.

Με βεβαιότητα, υπάρχουν αναρίθμητοι λόγοι για τους οποίους αξίζει η πεζοπορία στον Όλυμπο, ενώ οι παραπάνω, αποτελούν το ιδανικό κίνητρο. Φυσικά στο βουνό, πάντα πηγαίνετε με παρέα, ωστόσο και οι γνωριμίες που μπορεί να κάνετε εκεί είναι ανεκτίμητες.

Να σημειωθεί, πως όσο πιο ψηλά ανεβαίνετε στο βουνό- τόσο περισσότερη οργάνωση και εμπειρία απαιτείται. Κάθε βήμα όμως στον Όλυμπο κάνει τη διαφορά σε όποιο σημείο και αν καταφέρετε να αναρριχηθείτε. Να θυμάστε πως ο Όλυμπος, ενδείκνυται και για πιο σύντομες πεζοπορίες, χωρίς διαμονή στο βουνό. Αρκεί ένα γρήγορο πικνίκ στη φύση για να αισθανθείτε το μεγαλείο του.

Η επιβράβευση βρίσκεται στη θέα, τον ζεστό καφέ και φαγητό στο καταφύγιο και στην αίσθηση ότι τα καταφέρατε!