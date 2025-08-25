Εύβοια: Εντοπίστηκε το ζευγάρι που χάθηκε ενώ έκανε πεζοπορία

Είχαν προηγηθεί έρευνες στην Εύβοια για το ζευγάρι που χάθηκε σε δύσβατη περιοχή.

Εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας, ένα ζευγάρι που είχε πάει για πεζοπορία στην Εύβοια και έχασε τον προσανατολισμό του, σε δύσβατη περιοχή.

Πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη, που αναζητούσαν οι Αρχές στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου. Το ζευγάρι ενημέρωσε μέσω του 112 ότι έχασε τον προσανατολισμό του σε δύσβατη περιοχή και σήμανε συναγερμός στις αρχές.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με το evima.gr, εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του ενώ οι πυροσβέστες τους βοήθησαν να μεταβούν στο αμάξι τους, προκειμένου να επιστρέψουν στην Αθήνα.