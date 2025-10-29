Το πετρόχτιστο χωριό στη καρδιά του Ολύμπου.

Ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ελλάδας, βρίσκεται καλά «χωμένο» στις πλαγιές του Ολύμπου, σε απόσταση αναπνοής από τον όμορφο και πολυτραγουδισμένο Πλαταμώνα.

Ο Πλαταμώνας, έχει γίνει γνωστός με το πέρασμα των χρόνων για το εμβληματικό Μεσαιωνικό Κάστρο του 10ου αιώνα, ενώ θεωρείται «κόμβος» και σημείο συνάντησης για πολλούς περαστικούς που οδεύουν προς τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τις γύρω περιοχές. Από το σημείο μάλιστα ξεκινούν και πολλές ορεινές περιοχές διαδρομές που οδηγούν προς τους παραδοσιακούς οικισμούς του Ολύμπου, όπως τον Παλαιό Παντελεήμονα, τον Παλαιό Πόρο και τον Παλαιό Σκοπό.

Παλαιός Παντελεήμονας – το πετρόχτιστο χωριό που θυμίζει πάρκο αναψυχής

Η διαδρομή από τον Πλαταμώνα στον Παλαιό Παντελεήμονα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί: μαγευτική. Παρά τις στροφές, ο δρόμος είναι στρωμένος με άσφαλτο και περνά ανάμεσα από τα πυκνά δάση τις καστανιές, τις οξιές και τις καρυδιές.

Η θέα όσο ανηφορίζετε προς το χωριό συγκλονίζει καθώς φαίνεται ο Θερμαϊκός και οι ακτές τις Πιερίας. Τους φθινοπωρινούς μήνες, το τοπίο βάφεται με αποχρώσεις του κόκκινου, πορτοκαλί και χρυσαφιού — ίσως η πιο όμορφη εποχή για τη διαδρομή.

Ο Παλαιός Παντελεήμονας ανήκει διοικητικά στον Δήμο Δίου–Ολύμπου, στον Νομό Πιερίας και είναι χτισμένος στις ανατολικές πλαγιές του Κάτω Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων.

Η ιστορία του χωριού χρονολογείται περίπου στα τέλη του 14ου αιώνα ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τον τόπο τους λόγω κατολισθήσεων.

Πλέον, θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα – αναπαλαιωμένα χωριά της Μακεδονίας. Όλα τα σπίτια είναι χτισμένα με πέτρα και ξύλο, με κεραμοσκεπές, αυλές και λουλούδια. Οι δρόμοι είναι πλακόστρωτοι και απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων μέσα στο χωριό, ενώ στο κέντρο του υπάρχει η πλατεία με τον αιωνόβιο Πλάτανο να στέκει στο σημείο και να περιβάλλεται από παραδοσιακά μαγαζιά, ταβέρνες και καφετέριες που έχουν να προσφέρουν παραδοσιακές νοστιμιές, εδέσματα και τοπικά προϊόντα.

Από τον Παλαιό Παντελεήμονα φαίνεται ολόκληρη η ακτογραμμή της Πιερίας, τον Πλαταμώνα, το Κάστρο και μέχρι τη Χαλκιδική ιδιαίτερα όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή. Περιβάλλεται από τα πυκνά δάση του Ολύμπου και είναι μέρος του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

Πλέον, το χωριό κατοικείται από ελάχιστους μόνιμου, αλλά αποτελεί σημείο αναφοράς για τους περαστικούς. Παρ’ όλα αυτά, οι ντόπιοι, φροντίζουν να διατηρούν τις ομορφιές του τόπου, ενώ στο χωριό, υπάρχουν και πολλά τουριστικά μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα.

Ακόμα και η είσοδος του χωριού, θυμίζει κάποιο προσεγμένο πάρκο αναψυχής, με το λιθόστρωτο δρόμο να «βλέπει» από ψηλά στη θάλασσα και τα δάση. Συχνά η ομίχλη, κρύβει τη θέα, ωστόσο δημιουργεί μια άκρως χειμερινή και ρομαντική ατμόσφαιρα.

Ο Παλαιός Παντελεήμονας είναι ένας τόπος όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματά.

Χωμένο στις πράσινες πλαγιές του Ολύμπου, το πέτρινο αυτό χωριό κοιτά τη θάλασσα του Θερμαϊκού σαν να την αγκαλιάζει από ψηλά — ένας μοναδικός συνδυασμός βουνού και θάλασσας, φύσης και παράδοσης.