Ένα χωριό –όνειρο, ιδανικό για τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές σας!

Είναι γεγονός πως η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί μια από τις πιο όμορφες, ρομαντικές και άκρως γοητευτικές περιόδους της χρονιάς, καθώς τόσο οι μεγάλες πόλεις όσο και οι πιο μικρές είναι στολισμένες με πολύχρωμα φωτάκια και η ατμόσφαιρα αποκτά μια ιδιαίτερη ζεστασιά και τρυφερότητα.

Παράλληλα, είναι η ιδανική περίοδος για σύντομες- οικογενειακές διακοπές σε ορεινούς – και όχι μόνο- προορισμούς, με φόντο το χριστουγεννιάτικο τοπίο και την μυρωδιά από το ξύλο που καίει στα τζάκια. Έτσι οι ορεινοί προορισμοί, γίνονται το καταφύγιο όσων αγαπούν τη φύση, την ηρεμία και τις οικογειακές στιγμές.

Ο πιο «χοτ» χριστουγεννιάτικος προορισμός

Το Καρπενήσι λοιπόν, είναι ένας από τους πιο όμορφους και γραφικούς χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 960 μέτρων στις πλαγιές του όρους Βελούχι, δηλαδή στο νομό Ευρυτανίας.

Ταυτόχρονα, από πολλούς, χαρακτηρίζεται ως «Το ελληνικό Ελβετικό χωριό» και μάλλον όχι άδικα, καθώς συνδυάζει φυσική ομορφιά, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, φιλόξενους, ντόπιους ανθρώπους, ενώ το χιονοδρομικό κέντρο, δεσπόζει στις πλαγιές του βουνού.

Τα Χριστούγεννα, η κωμόπολη στολίζεται υπέροχα, με φωτάκια να αναβοσβήνουν στα σοκάκια, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Το χιονισμένο- συνήθως- τοπίο, θυμίζει χριστουγεννιάτικη καρτ-ποστάλ.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Βελουχίου, λειτουργεί από το 1974 και θεωρείται ένα από τα πιο οργανωμένα και γνωστά κέντρα της Ελλάδα, με σαλέ που προσφέρει καταπληκτική θέα, καφέ και ζεστό φαγητό.

Ο προορισμός, θεωρείται λοιπόν, ο ιδανικός για οικογενειακές αποδράσεις, για ζευγάρια και παρέες, ενώ πέρα από τις υπαίθριες δραστηριότητες, προσφέρει και μέρη για χαλάρωση και ηρεμία που δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να αποξενωθείτε από την καθημερινότητα και τους έντονους ρυθμούς της πόλης.

Το τοπίο, είναι γεμάτο έλατα, φαράγγια και καταρράκτες, ενώ ο ποταμός Καρπενησιώτης διασχίζει το σημείο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη –ίσως – «απόκοσμη»- ομορφιά. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο στο Καρπενήσι, αποτελεί και το φαράγγι «Πανταβρέχει», το οποίο έχει πάρει την ονομασία του από τα νερά δεν σταματούν ποτέ να ρέουν, ενώ παρόλο που την άνοιξη το τοπίο είναι ανθισμένο, το χειμώνα, η φύση έχει να προσφέρει «καρτποσταλίστικες» εικόνες!

Ταυτόχρονα, μερικά από τα κοντινά χωριά, όπως το Μεγάλο και το Μικρό χωριό, οι Κορυσχάδες και τα Φιδάκια, είναι εξαιρετικά παραδοσιακά και καλοδιατηρημένα, με όμορφους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν τοπικά προϊόντα και πλούσιες γεύσεις και σίγουρα αξίζει να τα επισκεφτείτε το πέρασμά σας.

Να σημειωθεί πως η τοπική κουζίνα, ξεχωρίζει για τα καπνιστά αλλαντικά, τις πίτες και φυσικά το τυρί «τσαλαφούτι» που αποτελεί το ιδανικό συνοδευτικό για τα ντόπια κρεατικά και τα μαγειρευτά του τόπου.

Τέλος, η ζεστή φιλοξενία και η ποιοτική εξυπηρέτηση, είναι όλα όσα χρειάζεστε όταν επιλέγετε έναν από τους παραδοσιακούς πετρόχτιστους ξενώνες, εκεί όπου το τζάκι δεν σβήνει ποτέ.

Το Καρπενήσι λοιπόν, τα Χριστούγεννα είναι ο απόλυτος προορισμός αν αναζητάτε τη μαγεία των γιορτών μέσα στη φύση. Συνδυάζει το χιόνι με την παράδοση, τη γαλήνη με τη ζεστή φιλοξενία, και τα λαμπιόνια με τα πέτρινα καλντερίμια.