Η πόλη της Ελλάδας με τον ξεχωριστό χαρακτήρα και την πλούσια ιστορία.

Βουνά, θάλασσες, πεδιάδες, νησιά και ξεχωριστά τοπία, είναι μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, τα οποία σε κάθε περίπτωση συνδέονται με το βαθύ πολιτισμό, την κουλτούρα, τη μυθολογία και την ιστορία της χώρας.

Συχνά πολλά από τα χωριά της Ελλάδας ή και μεγαλύτερες πόλεις, θυμίζουν πίνακα ζωγραφικής, με την φύση να τα περικλείει και τα ρομαντικά σοκάκια να είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν κάθε επισκέπτη. Πολλοί μάλιστα, θεωρούν πως το Ναύπλιο, είναι μια από τις πιο ρομαντικές πόλεις της χώρας και μάλλον όχι άδικα- ωστόσο ακόμη και βόρεια στο χάρτη, η Ξάνθη, μπορεί να μπει στη λίστα με μια από τις πιο όμορφες και ρομαντικές πόλεις της.

Η ομορφιά της Ελλάδας στην καρδιά της Ελλάδας

Η Ξάνθη λοιπόν, ανήκει στη Θράκη και βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς της Ροδόπης, ενώ στην καρδιά της πόλης ρέει επί αιώνες ο ποταμός Κόσυνθος. Συχνά, χαρακτηρίζεται ως «Η Αρχόντισσα της Θράκης» ή η «Η πόλη των χιλίων χρωμάτων» και το «Μικρό Παρίσι» και μάλλον όχι άδικα, καθώς ξεχωρίζει για την πολυπολιτισμικής της ταυτότητας και το στοιχείο από πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς.

Η Παλιά Πόλη της Ξάνθης είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα σημεία της πόλης και της ευρύτερης Θράκης. Αποτελεί έναν διατηρητέο οικισμό που μπορεί να σας ταξιδέψει σε άλλες εποχές. Απλώνεται βορειοανατολικά της σύγχρονης πόλης, στους πρόποδες της Ροδόπης και διατηρεί την αρχιτεκτονική και την ταυτότητα των τελευταίων αιώνων.

Ξεχωρίζει για τα λιθόστρωτα σοκάκια, τα παραδοσιακά καπνεργατικά αρχοντικά, τις μικρές εκκλησίες, ακόμη και τα μουσουλμανικά κτήρια που στέκουν αγέρωχα στο πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα ωστόσο στην πόλη, κυριαρχεί και το σύγχρονο ευρωπαϊκό στυλ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ιδιαίτερο «πάντρεμα» πολιτισμών, σε μια εικόνα που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί, πως αν βρεθείτε στην Ξάνθη και στην παλιά πόλη, θα πρέπει να επισκεφτείτε μερικά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα, όπως τις καπναποθήκες, τις μικρές εκκλησίες και τα παρεκκλήσια, το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο και την οικεία του Μάνου Χατζιδάκι. Τέλος, η συνοικία του παλιού Σαμακώβ η μουσουλμανική συνοικία, ξεχωρίζει για τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα χαμηλά σπίτια που ολοκληρώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί, πως η Ξάνθη, περικλείεται από μια σπάνια, αυθεντική ομορφιά, εκεί που οι πολιτισμοί συναντιούνται.

{https://www.youtube.com/watch?v=F2DHuSu1Hlg}