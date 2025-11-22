Προτάσεις για έξοδο στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο.

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετούς και καλούς λόγους για να περπατήσουμε και να ανακαλύψουμε την Αθήνα εντελώς δωρεάν.



Το Σάββατο δίνουμε ραντεβού στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος για να συναντήσουμε «Ζωντανά βιβλία» που θα μας διηγηθούν ιστορίες για την Τέχνη και την Αναπηρία. Μια ξεχωριστή και σημαντική δράση σε ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό περιβάλλον.



Την Κυριακή θα κάνουμε βόλτα στην Πλάκα για να γνωρίσουμε καλύτερα τα περίφημα Αναφιώτικα και θα γυρίσουμε της γειτονιές της Αθήνας για να ανακαλύψουμε έργα τέχνης και δράσεις σε 16 διαφορετικά σημεία της πόλης μας.

MIRfestival 2025

Το MIR 2025, το ευρηματικό και συναρπαστικό αθηναϊκό φεστιβάλ, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά, από τις 21 έως τις 30 Νοεμβρίου, φέρνοντας μαζί του μοναδικά καλλιτεχνικά πρότζεκτ από τον χώρο όπου η περιπέτεια ανάμεσα στη σκηνή, την εικόνα, τον ήχο, τους ερμηνευτές, τους «θεατές», τις ιδέες, την πόλη και τους πολίτες ανοίγει νέους ορίζοντες.

Το επιμελητικό βλέμμα της καλλιτεχνικής διευθύντριας Χριστιάνας Γαλανοπούλου συναντά τη δημιουργική ματιά 16 καλλιτεχνών ή ομάδων, παρουσιάζοντας ισάριθμα έργα — τα περισσότερα δημιουργημένα ειδικά για το φεστιβάλ — σε 12 διαφορετικά σημεία της Αθήνας. Από χώρους πολιτισμού έως απρόσμενα αστικά τοπία, το MIR εξακτινώνεται σε περισσότερες γειτονιές, μεταμορφώνει το βλέμμα μας και ανοίγει τον διάλογο γύρω από την πιο τολμηρή, πειραματική και πολιτική πλευρά των παραστατικών τεχνών.



Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων (δεν απαιτείται κράτηση για τις περφόρμανς σε δημόσιους χώρους).



Κρατήσεις και πληροφορίες εδώ.

Σάββατο 22.11



17:00 Prometheus’ Echo/Ο απόηχος του Προμηθέα | Π | 50'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ_FUTUR IMMORAL (GR/FR) & ENRICO MALATESTA (IT)

Πολυχώρος Λιπασμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας μπροστά στο Σιλό



19.00 darkwaves | Π | 45’

ΕΛΕΝΗ ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΚΑΖΟΥΡΗ & VLADIMIR BABINCHUK (BE/GR)

opbo studio, Φίλωνος 86, Πειραιάς



21:00 Διόρθωση – the director’s cut | Π | 75’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (GR)

Θέατρο ΡΟΕΣ, Ιάκχου 16, Γκάζι



22:00 When adjusted to darkness/Όταν τα μάτια συνηθίσουν στο σκοτάδι | Π | 50’

RACHA BAROUD & KINDA HASSAN_DEAF-TONES (LB)

Space Baby, Μεγάλου Αλεξάνδρου 80-82, Μεταξουργείο



Κυριακή 23.11



17:00 Prometheus’ Echo/Ο απόηχος του Προμηθέα | Π | 50'

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ_FUTUR IMMORAL (GR/FR) & ENRICO MALATESTA (IT)

Πολυχώρος Λιπασμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας μπροστά στο Σιλό



18.00 POVerty guide/Οδηγός εξαθλίωσης | Π | 90’

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΘΕΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΓΛΟΥ (GR)

ΤΟ ΟΧΤΩ, Πολυτεχνείου 8, Αθήνα



19.00 darkwaves | Π | 45’

ΕΛΕΝΗ ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΚΑΖΟΥΡΗ & VLADIMIR BABINCHUK (BE/GR)

opbo studio, Φίλωνος 86, Πειραιάς



20:00 When adjusted to darkness/Όταν τα μάτια συνηθίσουν στο σκοτάδι | Π | 50’

RACHA BAROUD & KINDA HASSAN_DEAF-TONES (LB)

Space Baby, Μεγάλου Αλεξάνδρου 80-82, Μεταξουργείο



21.00 POVerty guide/Οδηγός εξαθλίωσης | Π | 90’

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΘΕΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΓΛΟΥ (GR)

ΤΟ ΟΧΤΩ, Πολυτεχνείου 8, Αθήνα



21:00 Διόρθωση – the director’s cut | Π | 75’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (GR)

Θέατρο ΡΟΕΣ, Ιάκχου 16, Γκάζι



22:00 When adjusted to darkness/Όταν τα μάτια συνηθίσουν στο σκοτάδι | Π | 50’

RACHA BAROUD & KINDA HASSAN_DEAF-TONES (LB)

Space Baby, Μεγάλου Αλεξάνδρου 80-82, Μεταξουργείο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της Αθήνας

Μία ξεχωριστή εμπειρία, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν στις γειτονιές και τα τοπόσημα της πόλης, καλούνται να ζήσουν για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι της Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, χώρους πολιτισμού και τέχνης της πόλης.

Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι δωρεάν με δελτία εισόδου. Διάθεση δελτίων εισόδου εδώ.

Το εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους, επιβαρύνει τους συμμετέχοντες της ξενάγησης.

Μία από τις δωρεάν ξεναγήσεις του Σαββάτου (22/11) θα γίνει στο Μουσείο Ακρόπολης στις 10:30 το πρωί. Σημείο συνάντησης στην είσοδος του μουσείου. Την Κυριακή θα περιηγηθούμε στο Ριζόκαστρο και τα Αναφιώτικα. Σημείο συνάντησης στον εξωτερικό χώρο Μουσείου Ακροπόλεως επί της Μακρυγιάννη στις 10:30.







Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Ζωντανά βιβλία» μας διηγούνται ιστορίες για την Τέχνη και την Αναπηρία.



Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με τη liminal σας προσκαλούν στην εκδήλωση Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη: «Ζωντανά βιβλία» μας διηγούνται ιστορίες για την Τέχνη και την Αναπηρία. Πρόκειται για μια καινοτόμα και διαδραστική σειρά εκδηλώσεων που φιλοδοξεί να σπάσει στερεότυπα γύρω από την αναπηρία, να ενισχύσει τη συμπερίληψη και να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της τέχνης στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.



To Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 12.00, η Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη θα έχει επίκεντρο τον χορό. «Ζωντανά βιβλία» θα ανοίξουν τις σελίδες τους για να μοιραστούν ιστορίες όπου η αναπηρία και ο χορός συναντιούνται, εκεί όπου το σώμα εκφράζεται μέσα από την κίνηση και ο ρυθμός γίνεται κοινός τόπος επικοινωνίας.

Σε ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, χορευτές/τριες και χορογράφοι, με και χωρίς αναπηρία, θα μοιραστούν διαδρομές, εμπειρίες και οπτικές γύρω από την τέχνη του χορού.



Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο Βιβλίων, στο ισόγειο της ΕΒΕ, στο ΚΠΙΣΝ και θα διαρκέσει δύο ώρες.









Makers Market – Kypseli Edition, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Ένα μοναδικό open market αφιερωμένο στη δημιουργικότητα και στο χειροποίητο.

Για τρεις ημέρες, από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου (10:00 - 21:00), δημιουργοί από διαφορετικούς χώρους παρουσιάζουν αυθεντικά αντικείμενα φτιαγμένα με φαντασία και αγάπη για τη δουλειά τους, που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τον χαρακτήρα τους.

Το Makers Market είναι η ευκαιρία να γνωρίσεις τη δουλειά τους, να ανακαλύψεις ιδιαίτερα κομμάτια που δεν θα βρεις αλλού, σε μια ατμόσφαιρα χαλαρή, ζεστή και γεμάτη δημιουργική ενέργεια.